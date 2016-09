Das ernüchternde Ergebnis der von der SVP initierten und geleiteten „Arbeitsgruppe Finanzen“ (Einsparungen von 150'000.- bei einem Budget von rund 25 Millionen) hat eines gezeigt: Es wird in der Gemeinde sehr haushälterisch mit dem Geld umgegangen und es gibt wenig Raum für weitere Einsparungen. Das Problem sind die fehlenden Einnahmen. Zu den einzelnen Vorschlägen der Arbeitsgruppe wird die Fraktion an der Budgetsitzung Ende September Stellung nehmen.

Der Kredit für die Erstellung eines Kindergartenprovisoriums auf dem OSOS-Parkplatz ist unbestritten. Allerdings fragt man sich bei der vorgesehenen Schulraumplanung, ob es wirklich sinnvoll ist, einen Schulhausneubau - der sowieso kommen wird - jetzt hinauszuschieben und dafür bis zu 9 Provisorien zu erstellen. Ob da am Schluss Kosten eingespart werden ist mehr als fraglich. Überhaupt nicht zufrieden ist man mit der Beantwortung des Postulats betreffend Strahlenbelastung in der Gemeinde Obersiggenthal bei einem Versagen des Druckbehälters im AKW Beznau 1. Das ENSI gibt keine Antwort und der Gemeinderat ist damit zufrieden! Enttäuscht ist man auch darüber, dass für eine engere Zusammenarbeit der Feuerwehren Unter-und Obersiggenthal offenbar keine Bereitschaft besteht. Dabei gäbe es gemäss Versicherungsamt (AGV) durchaus Möglichkeiten; verschiedene Zusammenschlüsse in der Umgebung haben gezeigt, dass so die Kosten massiv gesenkt werden konnten.