„Frank Powers“ - vom Strassenmusiker auf namhafte Konzertbühnen: Dino Brandao mit seiner Band

12. November, 20 Uhr, Gemeindesaal Gebenstorf (Unterriedenstrasse, Feuerwehrmagazin)

Angefangen hat alles als Strassenmusikant in der Bahnhofsunterführung in Baden. So wurde Dino Brandao zur «Voice of Baden», wie ihn eine lokale Tageszeitung treffend beschrieb. Heute ist er einer der hoffnungsvollsten Sänger des Landes und zusammen mit seiner Band unter dem Namen Frank Powers auf den namhaften Konzertbühnen in der ganzen Schweiz anzutreffen: Zermatt Unplugged, Blue Balls Festival oder am Gurtenfestival!

Frank Powers stehen für unendlich gefühlvolle Folk-Pop-Songs. Texte, Geschichten, die sich irgendwo zwischen totem Ernst, feinem Leben und feiner Ironie befinden – alles farbig gemalt mit bemerkenswerter Stimme und wundervollster Instrumentation.

Dino Brandao Gesang, Ukulele / Gitarre

Pascal Ammann Gitarre

Lukas Kuprecht Cajon / Perkussion

Dominik Meyer Violine

Marius Meier Kontrabass

Simon Huber Ton

www.frankpowersmusic.com

www.kultur-gebenstorf.ch

Türöffnung: 19.30 Uhr

Eintritt: CHF 15.–, bis 16 Jahre Eintritt frei (kein Vorverkauf)

Es werden Getränke sowie Snacks und Kuchen verkauft.