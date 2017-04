Fricktaler Indianer in Eichberg

Am Morgen des 10. April trafen sich gleich 37 Kinder in Bözen auf dem Kirchenparkplatz. Zusammen mit den Leitern fuhren sie nach Eichberg ins Frühlingslager der reformierten Kirchgemeinde Bözen. Dort erlebten sie eine kurzweilige Woche zum Thema Indianer. Im Mittelpunkt stand eine Geschichte über zwei Tuscarora-Indianer, die das Rätsel um einen geheimnisvollen Schatz lüften mussten. In die Erzählung eingeleitet wurde mit einem kurzen Theater. Dazu hatte man sogar ein richtiges Tipi aufgestellt und jeder Leiter bekam eine Kriegsbemalung. Passend zum Thema wurden auch Traumfänger und Pfeilbogen gebastelt. Am Mittwoch durften die Kinder dann selber auf Schatzsuche gehen. Die drei Jungleiter haben eine Schnitzeljagd zur Ruine Wichenstein vorbereitet, in welcher sie eine goldene Truhe versteckt hatten. Auch wenn die Wanderung lang war, hatten alle Spass und kaum jemand klagte über schmerzende Füsse. Am zweitletzten Tag fanden der obligatorische Postenlauf und das mittlerweile traditionelle «Wetten, dass…???» statt. Es wurde viel gelacht und nach einem leckeren letzten Abendessen waren dann alle gespannt aufs Rangverlesen. Dieses fand bei einem gemütlichen Feuerchen auf der Wiese vor dem Tipi statt. Als Abschluss gingen die Leiter am Freitag mit den Kindern noch in den Walter-Zoo in Gossau. Und dann durften sie, nach einem kurzen Abschlussgottesdienst, endlich wieder von ihren Eltern in Empfang genommen werden.