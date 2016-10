Zum Saison Ende luden am Samstag die Feldschützen zu dem Absenden in den St Urs & Viktor Walterswil ein. Gut 80 Gäste, die meisten auch Endschiessenteilnehmer sind der Einladung gefolgt. Es fehlten noch 3 Schützen, der Kassier Plüss Willi stand an diesem Tag in der Finalausscheidung des Polytronic-Cup. Der Präsident Uldry René und Schenker Edwin im Veteranenfinal in Thun im Wettkampf Einsatz.

So musste der Vize-Präsident Meier Max die Begrüssung übernehmen. Noch während dessen trafen die Schützen im Saal ein, stolz präsentierte René seine erreichte Silbermedaille. Nach dem sehr guten Abschneiden am Solothurner Kantonalschützenfest wo einige aus dem Verein die vorderen Plätze belegten und der Verein sich auf dem 4 Platz klassierte, war das noch das i-Tüpfchen.

Bereits wurde die Suppe aufgetragen. Es folgten noch weitere 3 Gänge wie erwartet vorzüglich zubereitet vom St Urs-Team. Dazwischen sorgten das Comedy-Duo meierhuber mit seinen Einlagen mal mit etwas Nachdenklichem, mal mit Rockigen Songs für Stimmungsvolle Unterhaltung.

Am Endschiessen gewann bei den nicht Schützen, Rohrer Martin vor Stanca Lucio und Jäggi Stefan und der ersten Frau Engel Judith. Bei den Aktiven, Schenker Edwin vor Kupferschmid Alfred und Lüscher Markus. Beim Glücksstich konnte sich Barmettler Marco vor Kunz Urs und Schenker Mario den grössten Preis abholen. Alle Resultate unter www.fswalterswil.ch

Nicht fehlen darf das Schätz Quiz, es galt das Gewicht des Vorstandes zu Schätzen. Zwar wurde aus dem Publikum bemerkt das habe man auch schon gemacht, aber da es schon einige Jahre zurückliegt war man sicher, dass, das damalige Gewicht nicht mehr stimmt. Mit nur 200gr Differenz konnten Leuenberger Pius und Uldry Yves um den schönen Früchtenkorb und weitere Preise Würfeln, es siegte Pius.

Ein Erfolgreiches Schützen Jahr hat an einem gemütlichen Abend mit bestem Essen und Unterhaltung seinen Abschluss gefunden.