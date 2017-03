Am Dienstag, 07. März 2017 trafen sich 43 Landfrauen in der Kafichanne in Unterkulm. Nach dem feinen Nachtessen eröffnete die Präsidentin Daniela Leutwyler die Generalversammlung.

Im Vorstand gibt es einen Wechsel. Monika Neeser verlässt den Vorstand und Fabiola Sigrist wird als neues Mitglied einstimmig und mit Applaus gewählt.

Die Beiden erhielten von der Präsidentin ein kleines Präsent.

Beim Verlesen des Jahresberichtes wurden noch einmal Erinnerungen an die verschiedenen Aktivitäten während dem letzten Jahr aufgefrischt. Zum Beispiel: die Samstagsmärkte, unsere Hocks, die Reise auf die Insel Mainau und den Weihnachtsmarkt in Unterkulm.

Unsere Kassierin konnte eine positive Jahresrechnung präsentieren.

Nach dem geschäftlichen Teil genossen wir noch ein feines Dessert und liessen den Abend gemütlich ausklingen. Jede Teilnehmerin durfte die Tischdekoration, ein von Hand geritztes Glas mit unserem Landfrauen-Logo, mit nach Hause nehmen.

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.

Am Dienstag, 16. Mai 2017 um 19.30 Uhr führen wir im „Winkel“ einen Apero für Neumitglieder durch. Bei Interesse melden sie sich gerne bei uns, alle Daten finden sie auf der Homepage.

Ein Blick auf www.landfrauen-unterkulm.ch lohnt sich.

Franziska Schenk