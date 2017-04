Generalversammlung der Sportschützen Wolfwil

7 Schützinnen und Schützen haben sich zur 69. Generalver-sammlung im Rest. Eintracht in Wolfwil eingefunden. In seiner Begrüssung entbot Präsident Ernst Ackermann, der sich zurzeit selber von einer mehrwöchigen Krankheit erholen muss, dem Ehrenmitglied Uschy Ackermann die besten Genesungswünsche ins Inselspital Bern, wo Uschy gleichentags erfolgreich operiert worden ist.



Präsident Ackermann und Schützenmeister German Studer liessen die Saison 2016 Revue passieren und hoben den einen oder anderen Höhepunkt heraus. Erwähnenswert ist, dass wir mit der Mannschaft trotz Personalknappheit und dement-sprechend fehlenden Alternativen erneut den Ligaerhalt geschafft haben und somit auch in der kommenden Saison in der 3. Liga schiessen werden. Konnten wir beim Verbands-schiessen noch mit einer hundertprozentigen Teilnahme aufwarten, sank die Beteiligung am Vereinswettschiessen auf rund 94%, was prompt den Abstieg in die 2. Kategorie zur Folge hatte. In der Kantonalen Vereinsmeisterschaft belegten wir dem Rang 16 von 30 Vereinen einen Mittelfeldrang. Am Solothurner Kantonalschützenfest haben wir in Vereinsstärke teilgenommen. Dass die Resultate - abgesehen von einzelnen Ausnahmen - dabei eher durchschnittlich ausfielen, führte Präsident Ackermann vor allem auf die klimatischen Verhältnisse (Wind) zurück. Zur Pflege der Kameradschaft beigetragen haben das Nachtschiessen mit den Kollegen von den Sportschützen Gerlafingen und dem Sportclub Migros, das Endschiessen und der Endhock im Rest. Eintracht, mit dem die letztjährige Saison ihren Abschluss fand.



Vereinsmeister 2016 wurde Georg Studer. Es ist dies der erste Titel in seiner langjährigen Mitgliedschaft bei den Sportschützen Wolfwil. Mit grösserem Abstand folgten Kurt Bolfing und Ernst Ackermann auf den nächsten Rängen. German Studer sicherte sich den von Fränzi und Erich Ehmann gestifteten Wanderpreis beim Jubiläumsstich sowie die Siege beim Nacht- und beim Endschiessen. Ernst Ackermann gewann den Alfred-Felber-Cup.



Das Programm für die neue Saison sieht die gewohnten Anlässe vor. Als auswärtiges Schiessen, das für die Vereinsmeisterschaft zählt, wurde nach einem Jahr Unterbruch wieder das Schlosswaldschiessen in Thörigen ausgewählt. Das Verbands-schiessen und das Vereinswettschiessen finden heuer auf unserer Anlage in Wolfwil statt. Die neue Saison wird erneut mit 9 Aktiven gestartet, sodass die Teilnahme an der Mannschafts-Meisterschaft sowie der Gruppenmeisterschaft mit je 1 Team gesichert sein sollten.



Wer sich für das sportliche Schiessen interessiert, ist herzlich eingeladen, am Mittwoch (ab 18 Uhr) oder am Sonntag (ab 8 Uhr) ein Schnupper-Training zu absolvieren. Die Sportschützen Wolfwil sind auch Online präsent. Aktuelle Resultate, Termine und Berichte über Vereinsanlässe finden sich im Internet unter www.sportschuetzen-wolfwil.ch. (HBO)