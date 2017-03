Werbegeschenke sind eine wunderbare Möglichkeit, Kunden an Ihr Unternehmen zu erinnern und die Kundenbindung zu stärken. Ein sorgfältig ausgewähltes Werbegeschenk macht Ihrem Kunden lange Freude und lässt ihn bei der Verwendung des Geschenks regelmäßig an Ihr Unternehmen denken. Doch so wichtig das richtige Geschenk auch sein mag, seine Verpackung ist nicht weniger entscheidend für dessen Wirkungskraft. Papiertragetasche, Geschenkbox, oder doch lieber etwas anderes? Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl der richtigen Geschenkverpackung achten sollten.

Warum ist die Geschenkverpackung so wichtig?

Denken Sie an die vielen Geschenke, die Sie im Laufe Ihres Lebens bereits bekommen haben. Welche sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Mit ziemlicher Sicherheit sind Ihnen jetzt nicht nur die Geschenke selbst in den Sinn gekommen, sondern auch die ein oder andere besonders schöne, gut durchdachte oder aufwendig vorbereitete Geschenkverpackung, oder? Die Verpackung ist das erste, das der Beschenkte von dem Geschenk sieht, und der erste Eindruck zählt bekanntlich. Deshalb macht es einen großen Unterschied, ob ein Geschenk in eleganten, hochwertigen Papiertragetaschen in Schwarz oder Weiß präsentiert wird, ob Sie es zusätzlich in buntes Seidenpapier einpacken oder einfach so übergeben, ohne Verpackung.

Welche Geschenkverpackung ist denn nun die richtige?

Hierfür gibt es keine universelle Antwort, denn ein Werbegeschenk repräsentiert Ihr Unternehmen und sollte vom ersten Moment an das Bild vermitteln, das Ihr Kunde von Ihnen haben soll. Für welche Verpackung Sie sich schlussendlich entscheiden sollte nicht nur von der Art des Werbegeschenks abhängen, sondern auch davon, wie Sie von Ihrem Kunden wahrgenommen werden wollen.

- Geschenkboxen: Wenn Sie Wert darauf legen, als ein elegantes, nobles Unternehmen angesehen zu werden, dann sind edle Geschenkboxen in schlichten Farben zu empfehlen. Diese wirken sowohl matt, als auch mit Glanzbeschichtung. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausführungen, mit hübschen Maschen, transparentem Sichtfenster oder anderen Details. Eine schöne Geschenkbox überzeugt vom ersten Moment an und kann danach vom Kunden als Aufbewahrungsbox oder zum Weiterverschenken verwendet werden.

- Tragetaschen: Mit Papiertragetaschen können Sie sowohl ein elegantes als auch ein legeres oder modernes Bild vermitteln, je nachdem, für welches Modell Sie sich entscheiden. Angeboten werden Modelle aus Kraftpapier, mit glänzender Beschichtung, solche mit hübschen Kordeln, ausgefallenen Henkeln und viele mehr. Eine große Auswahl unterschiedlicher Papiertragetaschen und anderer Geschenkverpackungen finden Sie z.B. bei Pack and Design. Der Vorteil an Tragetaschen liegt in ihrer Einfachheit: Einfach Werbegeschenk hineinlegen und schon ist es perfekt verpackt.

- Flaschentaschen und Flaschenboxen: Sie wollen einen edlen Tropen verschenken? Dann sollten Sie sich ohne langes Überlegen für Flaschentaschen als Geschenkverpackung entscheiden. Diese sind gleichzeitig praktisch und elegant und werten einen guten Wein optisch zusätzlich auf. Wenn Sie vorhaben, Ihr Werbegeschenk per Post zu verschicken, dann bietet sich eine praktische Flaschenbox an – diese bietet Stabilität und sorgt dafür, dass Ihr Geschenk unbeschadet und schön bei Ihrem Kunden ankommt.

- Buntes Seidenpapier: Sie wollen, dass Ihr Unternehmen mit Freude und Spaß assoziiert wird? Zu Ihren Kunden zählen vor allem Familien mit Kindern? Dann sollten Sie Ihr Geschenk mit farbenfrohen Elementen aufwerten – wunderbar geeignet ist buntes Seidenpapier. Legen Sie Ihre Geschenkboxen oder Tragetaschen damit aus oder umwickeln Sie das Werbegeschenk damit. Dass Farben nicht nur eine starke Symbolkraft haben, sondern sich auch direkt auf unser Unterbewusstsein auswirken, ist allgemein bekannt, mehr dazu finden Sie hier. Nutzen Sie die Kraft der Farben und werten Sie Ihr Werbegeschenk damit auf!

Geschenkverpackungen mit Logo versehen

Unabhängig davon, für welche Verpackung Sie sich schlussendlich entscheiden: Sorgen Sie nach Möglichkeit dafür, dass diese mit Ihrem Logo versehen ist. Der Logo-Druck wird von einigen Geschenkverpackungs-Herstellern als Teil ihres Services angeboten und kann bei der Auftragserteilung gleich mitbestellt werden. Sollte es aufgrund der von Ihnen gewählten Verpackung nicht möglich sein, Ihr Logo direkt auf die Geschenkverpackung zu drucken, dann bringen Sie dieses am besten mittels Etikett oder Sticker daran an. So weiß der Kunde vom ersten Moment an, von wem er sein Geschenk bekommen hat.

Es zählt also nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Auch die Verpackung Ihres Werbegeschenks sollte gut durchdacht sein – wenn Sie dabei Ihr Firmenimage im Hinterkopf haben und daran denken, Ihr Logo daran anzubringen, dann steht einem gelungenen Geschenk nichts mehr im Weg!