Die Eheleute Ida und Josef Hüppi-Gantenbein an der Ammerswilerstrasse in Dintikon können am 8. Oktober 2016 ihre goldene Hochzeit feiern. Das Paar hat sich am 7. Oktober 1966 auf dem Zivilstandsamt Schlieren das Ja-Wort gegeben. Einen Tag später, am 8. Oktober 1966, wurde die Ehe in der katholischen Kirche in Gommiswald geschlossen.

Die Familie mit den 3 Kindern und dem Enkelkind gratulieren den Jubilaren von Herzen und wünschen dem Paar noch viele glückliche gemeinsame Jahre und vor allem viel Gesundheit.