Die ehemalige Air-Hostess Greta Gantenbein hat ein Buch über ihre turbulentes Leben und die Zeit als Angestellte bei der Swissair geschrieben. Im September 2016 veröffentlichte sie „Zweite von links – Mein Leben mit und ohne Swissair“, welches gleich zum Bestseller wurde.

Es kamen viele Interessierte von Nah und Fern zu diesem Anlass. Unter den Anwesenden befanden sich auch einige ehemalige Swissair-Hostessen.



Die Autorin erzählte gleich zu Beginn, wie sie vor einem Jahr begann, ihre Erinnerungen aufzuschreiben, um das Kapitel Swissair „ad acta“ zu legen und ihr Leben „aufzuräumen“. Ihre Kinder haben sie dann animiert, ihre Geschichte zu veröffentlichen.

Die Zuhörer erfuhren heitere Episoden aus ihrer Ausbildungszeit und 30-jährigen Tätigkeit bei der Swissair, von ihrem ersten Flug nach New York, einer albtraumhaften Notlandung in Athen, ihre Liebesgeschichte mit einem Kapitän, ihre Ehe mit einem Aussteiger und ihr Leben mit zwei Kindern in einem verlotterten Bauernhaus im Toggenburg. Mit Wehmut erinnerte sie sich an die goldenen Zeiten der Swissair zurück, wo alle noch stolz waren, für diese Airline arbeiten zu dürfen, an den guten und einmaligen Teamgeist unter den Hostessen, vom Aufgehobensein in der Swissair-Familie, und vom grossen Schock für alle Angestellten, als diese am 2. Oktober 2001 unerwartet gegroundet wurde. Dieses Ereignis brachte viele Veränderungen mit sich.

Die Zuhörer erhielten Einblick in das turbulente Leben von Greta Gantenbein, welches gespickt war mit vielen Hochs und Tiefs.

Im Anschluss an die Lesung konnte man noch das Buch mit einer persönlichen Widmung erwerben. Bei einem feinen Apéro und einem Glas Wein bot sich die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit der sympathischen Autorin Greta Gantenbein.



Das Buch „Zweite von Links – Mein Leben mit und ohne Swissair“ kann in der Bibliothek ausgeliehen werden.