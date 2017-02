Die Centerleitung des Wynecenters, wie auch die Gemeinde Buchs, haben dem Organisator des Floh- und Antikmarkts für 10 Austragungen im Jahre 2017 die Bewilligung erteilt. Der grösste Monatsmarkt seiner Art mit 300 Ausstellerinnen und Ausstellern findet von März bis Dezember immer am ersten Sonntag im Monat statt. Dieser wird auch dieses Jahr „am Schärme“ im gedeckten Parkhaus auf drei Etagen durchgeführt. Der Start in die neunte Markt-Saison ist am Sonntag, 5. März 2017. Die offizielle Marktöffnungszeiten sind jeweils von 10-16 Uhr.



Die weiteren Daten des Floh- und Antikmarkts beim Wynecenter sind am: 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember. Der Markt vom 4. Juni findet am Pfingstsonntag statt.



Der Organisator und die Teilnehmenden freuen sich die Besucherinnen und Besucher von Nah und Fern beim Wynecenter begrüssen zu dürfen.



Philip Moser