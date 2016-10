Herbstlager der Kreisschule Mittleres Wynental in Sumiswald

In den Herbstferien verbrachten 25 Jugendliche das fünfte Sportlager der Kreisschule Mittleres Wynental im Sportzentrum „Forum Sumiswald“. Unter der Leitung von Christian Wittensöldner unterrichtete ein bunt gemischtes Team von J+S Leitern und Lehrpersonen die Gruppe in verschiedenen Sportarten.

Am Sonntag Morgen wurden bei strömendem Regen in Unterkulm Gepäck und Velos in den Car geladen, bevor die kurze Fahrt nach Sumiswald los ging. Mit einem Lächeln konnte man später auf diese Dusche von oben zurückschauen, denn die ganze Woche zeigte sich das Herbstwetter im Emmental von seiner schönsten Seite.

Gleich nach der Ankunft in Sumiswald stand Basketball auf dem Programm, gefolgt von einem wohlverdienten, späten Mittagessen. Am Nachmittag duellierten sich zwei Teams in der Turnhalle in einem sogenannten „Burner Game“. Dabei versuchte man, ausgehend von der eigenen Burg, die Gegner durch Treffer mit Ball oder „Bat“ (eigens dafür entwickelter, weicher Schlagstock) in den „Spital“ zu schicken. Der Sonntag wurde abends durch einen actionreichen Postenlauf im Sumiswalder Dorf abgerundet.

Am Montag wurden die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt, welche abwechslungsweise ein Kraft-Training absolvierten, eine kurze Kür am Barren bzw. Stufenbarren einübten und sich in akrobatischen Sprüngen auf dem grossen Trampolin versuchten. Am Nachmittag wurde bei milden Temperaturen und viel Sonnenschein Beachvolleyball und Tennis geübt. Der Abend stand unter dem Zeichen von „cool and clean“, unter dessen Label das diesjährige Sportlager durchgeführt wurde.

Am Dienstag erwartete die Teilnehmer eine Einführung in die Kunst des Handballspiels, welche den Schülerinnen und Schülern im taktischen und körperlichen Bereich einiges abverlangte. Der eine oder andere nutzte die anschliessende Freizeit, um sich im Whirlpool des Hallenbades zu erholen und das Nichtstun zu geniessen. Abends machte sich die Schar auf den Weg in den nahe gelegenen Wald, wo man an einem schönen Platz zusammen grillierte.

In der Wochenmitte stand die ausgefeilte Emmental-Trophy auf dem Programm. Dabei galt es gruppenweise in ganz verschiedenen Bereichen während sechs Stunden möglichst viele Punkte zu erobern. Punkten konnte man unter anderem mit gefahrenen Velokilometern, probierten Kambly-Guetzli, geleisteten Helferminuten auf einem Bauernhof, gekochten Spiegeleiern, gepflückten Blumensträussen oder typisch berndeutschen Ausdrücken. Dieser Outdoor-Tag hat der Lagergruppe grossen Spass bereitet und viel abverlangt.

Abends folgte ein Unihockey-Block in der Turnhalle und daraufhin nahmen einige Teilnehmer kurz vor der Nachtruhe am freiwilligen Raclette-Plausch teil, der sich in den letzten Jahren zur Lagertradition etabliert hat und von den Jugendlichen jeweils selbständig organisiert wird.

In der zweiten Wochenhälfte konnten sich die Jugendlichen im Wald bei einem ausgeklügelten „Räuber-und-Poli“-Spiel austoben und eine Lagerolympiade absolvieren, die von den Gruppen viel Teamwork, Geschick und taktisches Kalkül forderte. Am Donnerstag Abend stand schliesslich als nächstes Highlight das Bezwingen der 14 Meter hohen Kletterwand im Forum Sumiswald auf dem Programm, bevor schliesslich der letzte Lagertag in Angriff genommen wurde.

Mit dem Car ging es am Freitag Morgen nach Sursee, wo unter fachkundiger Leitung von fünf geübten Trainern im 8er-Boot sowie einzeln gerudert werden konnte. Glücklicherweise blieben bei herbstlich-frischen Temperaturen alle Teilnehmer trocken und konnten nach dem Mittagessen die Heimreise ins Wynental antreten.