Bei sommerlichen Temperaturen trafen sich sieben aufgestellte Kameraden zur Herbstwanderung beim Bahnhof Dietikon. Mit dem 9-Uhr-Pass der SBB fuhr man via Hardbrücke nach Bülach. Der Turbosprinter brachte uns nach Kaiserstuhl zum Wanderstart. Bei einem schweisstreibenden Aufstieg durch Feld und Wald erreichte man den Sanzenberg, einem beeindruckenden Höhenzug. Weiter gings Richtung Spitzfluh. An der Kante geniesst man einen tollen Tiefblick auf das Bachsertal und auf Fislisbach. Durch den Wald zurück über den Haggenberg wurde der Stadlerberg erreicht. Bei der Waldfeuerstelle am Stadlerberg grillierte man Würste und genoss ein richtiges Festessen mit diversen Delikatessen aus den Rucksäcken. Nach dem Mittagessen wurde der 25 Meter hohe Aussichtsturm bestiegen. Oben angelangt, konnte eine herrliche Rundsicht auf Wil, Bülach, Flughafen sowie wie die Aussicht bis zu den Alpen genossen werden. Zufrieden erfolgte der Abstieg, mehrheitlich, durch den Wald, nach Neerach. Bei einer letzten Erfrischung im Gasthaus zum Wilden Mann gings mit Bus und Bahn zurück nach Dietikon.

Kurt Huber