Vor 29‘198 Tagen ist er in Smilde (Niederlande) geboren. Am Mittwoch, 30. November 2016 darf unser geschätzter Einwohner und Mitbürger Herr Albertus Strijk, Rötlerstrasse 1, Wohlenschwil, seinen 80. Geburtstag bei guter Gesundheit feiern. Herr Strijk übte von 2002 bis 2009 in unserer Gemeinde das Amt als Schutzraum-Ortsexperte souverän aus. Dafür sind wir ihm noch heute dankbar.

Im Namen der Bevölkerung gratulieren wir Herrn Albertus Strijk zum hohen, runden Geburts­tag herzlich und wünschen ihm auf dem weiteren Lebensweg viel Freude, Zuversicht, beste Ge­sundheit und alles Gute.

25.11.2016

Gemeinderat Wohlenschwil