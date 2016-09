Am 15. September vor 50 Jahren gaben sich Suzanne und Wolfgang Haller, am Rain 31, 5210 Windisch, in Genf das Ja-Wort und feierten am 16. September in der ref. Kirche in Untersiggenthal die kirchliche Trauung.

Die Kinder und Enkelkinder gratulieren dem Jubelpaar und wünschen viele weitere gemeinsame Ehejahre.