Home Instead: 86% Mitarbeiterzufriedenheit in der Seniorenbetreuung

Engagierte und motivierte Mitarbeitende sind für ein Dienstleistungsunternehmen in der Seniorenbetreuung entscheidend. Home Instead Seniorenbetreuung erzielte in der diesjährigen Befragung der Mitarbeitenden Bestnoten.

Steinmaur. Der Alltag in der Seniorenbetreuung ist anspruchsvoll: Mindestens 60 % der Kundinnen und Kunden von Home Instead leiden an Demenz. Diese anspruchsvolle Aufgabe können ausschliesslich zufriedene Mitarbeitende (CAREGiver) erfüllen. Wie hoch die Zufriedenheit tatsächlich ist, das liess Home Instead nun bereits zum zweiten Mal mittels einer Umfrage eruieren, die vom externen Partner QUALIS evaluation durchgeführt wurde. Insgesamt wurden rund 1.300 Fragebögen von den Home Instead Geschäftsstellen an die CAREGiver versandt. Die Mitarbeitenden nutzten die Gelegenheit, sich anonym zu äussern: Mit 70 % ist die Rücklaufquote erfreulich hoch! Die Ergebnisse der Umfrage sind damit sehr aussagekräftig. Die hohe Beteiligung zeugt auch davon, dass die Mitarbeitenden die Home Instead Kultur schätzen, die es ihnen erlaubt, sich aktiv einzubringen. Die Gesamtzufriedenheit wird mit 86 % höher bewertet, als bei der letzten Umfrage von Home Instead (QUALIS evaluation 2014: 85%). "Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme der CAREGiver und die guten Ergebnisse. Die Umfrage hat sich für uns als gutes Mittel zur Standortbestimmung von Home Instead erwiesen. Sie hilft uns aber auch, Optimierungsmassnahmen zielgerichteter zu planen und effektiver umzusetzen", so Geschäftsführer Hansjörg Käser.

Potenziale genutzt

Home Instead konnte sich seit der letzten Umfrage 2014 in vielen Bereichen weiter verbessern. Sowohl die Attraktivität von Home Instead als Arbeitgeber als auch die Sinnhaftigkeit und Qualität der Home Instead Dienstleistungen werden 2016 von den CAREGivern höher eingeschätzt als 2014. Die Philosophie des Unternehmens – durch die Nähe zum Kunden bessere Betreuungsqualität bieten zu können – wird fast ausnahmslos mitgetragen: 99 % der Befragten ist es wichtig, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen, um ihn optimal betreuen zu können. Doch die aktuelle Umfrage offenbarte auch wieder Bereiche, in denen es noch Potenzial für Verbesserungen gibt. Mit dem direkten Feedback der CAREGiver lassen sich dafür nun Erfolg versprechende Massnahmen definieren, deren Effektivität sich spätestens mit der nächsten Umfrage erneut überprüfen lässt.

Eine erfüllende Aufgabe

Als CAREGiver zu arbeiten und älteren Menschen damit so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen, wird von den Mitarbeitenden als erfüllende Aufgabe beschrieben. CAREGiver werden kann praktisch jeder, der Einfühlungsvermögen sowie gesunden Menschenverstand mitbringt und eine sinnvolle Tätigkeit sucht. Home Instead Seniorenbetreuung ist stets auf der Suche nach neuen Betreuenden und bietet selbst Quereinsteigern, älteren Arbeitnehmenden und Pensionierten die Möglichkeit, als CAREGiver zu arbeiten. Denn die CAREGiver werden mittels eigener Schulungsprogramme gut auf ihre Einsätze beim Kunden vorbereitet. Auch ein umfassendes Weiterbildungsprogramm wird angeboten. Wie gut die Qualität von Arbeitsbedingungen, Arbeitsumfeld und Fortbildungsangebot ist, zeigt die Tatsache, dass die Befragten Home Instead als attraktiven Arbeitgeber weiterempfehlen würden.

Mehr Informationen: Home Instead Seniorenbetreuung, 043 422 60 00, www.homeinstead.ch/baden-zurzach