Schon ist die Hubertusmesse in Merenschwand wieder Geschichte.

Am 22. Oktober spielten die „Freiämter Dachse“ zu einer wunderschönen Messe in der Pfarrkirche St. Vitus auf. Unter der Leitung von Markus Kellerhals begleiteten die 13 Dachse die Samstagabendmesse. Die Kirche war sehr gut gefüllt. Auch viele Jäger folgten dem Ruf des Jagdhornes und unterstützen ihre Jagdkameraden. Beim anschliessenden Apéro im Postlonzihus konnte man sich mit Sauser und Speckzopf stärken und nochmals den Klängen der Jagdhörner lauschen.

Wir vom Pfarreirat möchten uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken. Allen voran den Jagdhornbläsern, sie verstanden es vorzüglich uns mit ihrem Spiel in ihren Bann zu ziehen. Ebenfalls danken wir den Mitgliedern der Jagdgesellschaft Reusstal für die wunderschön geschmückte Kirche, sie zauberten regelrecht einen kleinen Wald in unsere Kirche. Und zum Schluss noch ein Dankeschön an Pfarrer Georges Schwickerath – sein Mitwirken hat diese Messe wundervoll abgerundet.

Wir sind uns einig – dies war nicht die letzte Hubertusmesse in Merenschwand.

Pfarreirat Merenschwand/Benzenschwil/dw