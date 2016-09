Alle Urdorfer Ortsparteien befürworten die Bildung einer Einheitsgemeinde. Eine solche Einigkeit von Links bis Rechts kommt selten vor. Folglich müssen überzeugende Gründe für die Einheitsgemeinde sprechen. Mit einer Einheitsgemeinde erhält Urdorf eine einfache und effiziente Verwaltung. Eine Gemeinde mit knapp 10'000 Einwohnern braucht nicht zwei parallele Verwaltungen mit ihren unvermeidlichen Doppelspurigkeiten. Vielmehr profitiert Urdorf, wenn alle Dienstleistungen aus "einer Hand" erbracht werden. Zudem wird die Schule durch die Einheitsgemeinde nicht geschwächt, sondern im Gegenteil gestärkt. Die Urdorfer Ortsparteien hätten einer Einheitsgemeinde niemals zugestimmt, wenn die Schule dabei geschwächt würde. Auch die Befürworter der Einheitsgemeinde sind einmal zur Schule gegangen oder haben schulpflichtige Kinder und sind insofern an einer leistungsfähigen Schule interessiert. In einer Einheitsgemeinde kann sich die Schule auf ihren Bildungsauftrag konzentrieren. Dabei hat die Schule exakt die gleichen Finanzkompetenzen wie bisher. Keine einzige Anschaffung der Schule ist in Gefahr. Keine einzige Schulreise und kein einziges Klassenlager wird gestrichen. Die Schule ist aber von nicht-schulischen Aufgaben wie insbesondere Liegenschaftenunterhalt und -bewirtschaftung entlastet. Diese nicht-schulischen Gemeindeaufgaben kann eine Einheitsgemeinde besser und professioneller bewältigen. Aus diesen Gründen verdient die Einheitsgemeinde am 25. September 2016 Ihre Unterstützung.



Stephan Mazan, Co-Präsident FDP Urdorf