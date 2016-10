Mit einem Ballonwettbewerb bei wunderschönem Herbstwetter, war der Auftakt zum 10-jährigen Jubiläum der Musikschule Schenkenbergertal, unter dem Motto «Musik liegt in der Luft», luftig und farbig.

Über gefüllte Konzertlokale freuten sich die Musikschülerinnen und -schüler beim anschliessenden Konzertparcours, bei dem sich Besucherinnen und Besucher ihr Programm aus einem der 23 Konzerte selber zusammenstellen konnten.

Auch grosser Andrang herrschte in der Kochschule, wo es sich einige nicht nehmen liessen, ihren eigenen Jubiläums-Notenschlüssel zu backen.

Beim Workshop «Musik malen» entstanden kreative Bilder, welche als Dank für die Unterstützung und das Vertrauen, zukünftig Gemeindelokalitäten der fünf Vertragsgemeinden zieren.

Mit einem grossen Finale in festlichem Rahmen, fand am Abend das Jubiläum in der vollbesetzten Mehrzweckhalle den Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss.

Die Musikschule freut sich über die grosszügige Spende von Fr. 10'000.00 des Gemischten Chor Schinznach, welche hauptsächlich der musikalischen Förderung von Kindern aus weniger begüterten Familien zukommen wird.