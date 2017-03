Karfreitagsführung Meditationsweg St. Niklaus-Einsiedelei, 14.April 2017

Die Gesellschaft der Einsiedelei St. Verena lädt ein zur traditionellen Karfreitagsführung über den Meditationsweg Einsiedelei. „Der Ablauf der Kreuzigung, historisch gesehen“.

Der 1613 nach der Pest von vermögenden Solothurner Bürgern gestiftete Kreuzweg, wurde nach umfassenden Restaurationen am Karfreitag 2000 durch den ehemaligen Diözesanbischof

Dr. Kurt Koch als Meditationsweg neu geweiht.

Die sehr erfahrene Führerin der Gesellschaft Einsiedelei

St. Verena begleiten Sie mit fundiertem Wissen durch den in einmaliger und mystischer Natur befindenden Medidationsweg. Besammlung ist um 09.30 Uhr beim Parkplatz der Kirche

St. Niklaus, Feldbrunnen-St. Niklaus. Bitte beachten Sie, dass der Parkplatz bei der Kirche für die Kirchenbesucher reserviert ist. Daher bitten wir Sie, Ihre Fahrzeuge am Herren- und Verenaweg zu parkieren. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Auf viele interessierte Menschen freut sich die Gesellschaft Einsiedelei

St. Verena. Die Gesellschaft Einsiedelei bietet auch weitere spezialisierte Führungen durch die St. Verenaschlucht, die Einsiedelei mit ihren beiden Kapellen, sowie der Kapelle zu Kreuzen an. Die Gesellschaft unterstützt und finanziert Restaurierungs- und Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden und Kunstdenkmälern der Einsiedelei. Weitere Informationen zur Gesellschaft und ihre Führungsangebote bei: www.einsiedelei.ch