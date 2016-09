Barocke Kammermusik von Vivaldi, Händel, Scarlatti, Galuppi u.a. mit dem Ensemble «Perle Baroque»



Das Ensemble Perle Baroque spielt auf Initiative von Simone Flück seit einigen Jahren die vielseitigen Kompositionen der barocken Kammermusik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. In ihrem aktuellen Konzert, nehmen die fünf Musikerinnen und Musiker des Ensembles, die Konzertbesucher mit auf eine Reise, in die Lagunenstadt Venedig.

La Serenissima, wie Venedig auch genannt wird, war in der Barockzeit eines der Zentren abendländischer Musik. Musikalische Attraktionen für Reisende waren klingende Orte wie der Markusdom, die Waisenhäuser (Ospedali) oder die in der Barockzeit entstandenen Opernhäuser, unter ihnen «La Fenice». In Venedig wirkten Komponisten wie Antonio Vivaldi, Baldassare Galuppi oder Claudio Monteverdi. Mit seiner vielfältigen Musikkultur war Venedig Anziehungspunkt berühmter Musikerpersönlichkeiten. Georg Friedrich Händel beispielsweise besuchte die Stadt 1709 und traf dort auf Alessandro und Domenico Scarlatti. Abgerundet wird das Programm mit Musik von Georg Philipp Telemann, welcher sich in den verschiedensten nationalen Musikstilen ausdrücken konnte.

Eine musikalische Reise vom Feinsten, zu hören am Sonntag, 2. Oktober 2017 um 17.00 in Turgi, im Bauernhaus an der Limmat. Weitere Informationen unter www.kulturgi.ch.