Kürzlich war der Landfrauenverein des Bezirks Aarau in Densbüren zu Gast und verabschiedete ein ereignisreiches Jahr. Mehrere Landfrauen wurden für Fachabschlüsse und besondere Leistungen geehrt.

Der kleine Landfrauenverein von Densbüren tischte den Gästen aus dem ganzen Bezirk Aarau ein unterhaltsames Rahmenprogramm auf, was kaum verwunderte, hat man doch eine TV-bekannte Musikerin und Mitglieder mit musikalischem Nachwuchs in den Reihen. Lotti Baumann, neu gewählte Kantonalpräsidentin der Landfrauen Aargau, stattete den Mitgliedern ihren Antrittsbesuch ab und sprach vom Erfolgsrezept und vom guten Namen, den die Landfrauen und Bäuerinnen in der Öffentlichkeit geniessen. Landfrauen nehmen nämlich in der Gesellschaft sehr wichtige Rollen ein, wenn sie Engagement zeigen, in Vereinen, Schulen oder in der Politik.

AMA, MAG und Pausenmilch

Die Landfrauen des Bezirkes Aarau setzten traditionellerweise an Aktivitäten wie AMA, Aarau wird zum Bauernhof, MAG und mit der Pausenmilchaktion Zeichen und führten Veranstaltungen wie Stobeten, Backtage, Werk-, Bastel-, Koch- oder Lottoabende durch. Auch im laufenden Jahresprogramm sind wieder tolle Veranstaltungen geplant. Am 9. Mai besuchen die Landfrauen des Bezirks Aarau den Entfelder Golfplatz und erfahren dort Neues über die Oekologie. Kinoabende, Landfrauentreffen und Trachtenverkäufe sind ebenfalls geplant. Und natürlich sind einzelne Sektionen wie die Küttiger Landfrauen mit ihren Küttiger Rüebli oder die Hirschthalerinnen mit ihrem Chor wiederum präsent. «Schön ist, dass wir alle so aktiv und je nach Verein auch wieder ganz verschieden sind», freute sich Bezirkspräsidentin Esther Fricker, bevor sie verschiedene Ehrungen vornahm. Beatrice Schibli aus Gränichen, Martina Helfer aus Aarau und Käthy Lüscher aus Muhen wurden für erfolgreiche Fachabschlüsse geehrt. Hanni Spycher aus Muhen ist seit 25 Jahren in verschiedenen Chargen im Vorstand aktiv und Monika Scherer amtet seit 20 Jahren als Präsidentin der Landfrauen Hirschthal.

www.landfrauen-ag.ch