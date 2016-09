Schulsporttag und Besenlauf Wolfwil, Freitag, 02.09.2016

… und der Sieger war Petrus!!!

Unser Wettergott gab wieder einmal alles. Es scheint, als wäre es standard, wenn die Primarschule und der Turnverein Wolfwil den jährlichen Sporttag organisieren. Das Wetter liess uns bisher noch nie im Stich.

Die rund 170 Kids starteten am Nachmittag gut gelaunt, top motiviert und voller Wettkampfeifer in ihren Mehrkampf mit Sprint, Ballwurf, Weitsprung, Sackhüpfen, 400 m-Lauf und Hochsprung. Die Fan’s, vorallem Mami’s, Papi’s, Groseltern, Lehrer/Innen und die Helfer/Innen des Turnvereins spornten die Kids an, alles zu geben.





Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf….

Nach einer eingehenden Verpflegung aus dem Turnsäckli oder unserer reichhaltigen Festwirtschaft hiess es, sich für den Besenlauf; den oder die schnellste/r Wolfwiler/In, warmzulaufen. Pünktlich um 18:00 Uhr starteten die Rennen. Die Spannung stieg von Lauf zu Lauf. Die 4 schnellsten Läuferinnen und Läufer qualifizierten sich für den grossen Final. Um 19:15 Uhr war es dann klar, Lian Bichsel und Dunja Huber wurden aus hochspannenden Läufen zu den Schnellsten von Wolfwil erkoren.