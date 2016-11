Auch in diesem Jahr organisierte die Primarschule Oberdorf gemeinsam mit den Kindergärten, der Waldspielgruppe, den «Waldfüchsen» und dem Spielplatzteam, einen kunterbunten Lichterweg. Witterungsbedingt musste der Lichterpfad vom nahen Wald kurzfristig in und um das Schulhaus verlegt werden, was der schönen und guten Stimmung glücklicherweise keinen Abbruch tat. Trotz dieser Umstände liessen sich dann auch weder die Oberdörfer Bevölkerung, noch die Angehörigen der Kinder von dem geplanten Lichterweg-Rundgang mit mannigfaltigen Lichtinstallationen abhalten.

Belohnt wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher durch ein stimmiges Konzert der Kinder und im Anschluss mit feinem Kuchen, der mit wärmendem Tee serviert wurde.