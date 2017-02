Gestern sagte mir eine Kollegin, die Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform sei wie Kaffeesatz lesen: niemand wisse genau, wie gross die möglichen Steuerausfälle sind, wer genau von der Reform profitiere oder wie viele Arbeitsplätze bei einem Nein verloren gehen. Recht geben muss ich ihr, dass die Folgen nicht im Detail abschätzbar sind.

Trotzdem gibt es drei wichtige Gründe, die USR III zu unterstützen. Erstens: Sie garantiert die internationale Konformität. Zweitens: sie sichert einen wesentlichen Teil der bisherigen Steuereinnahmen. Die Vergangenheit zeigt: Die USR II – auch wenn sie überhaupt nicht mit der USR III vergleichbar ist – hat kein Steuerloch hinterlassen und keine Steuererhöhung ausgelöst, trotzdem die kurzfristigen Steuerausfälle unterschätzt wurden. Bereits nach 2-3 Jahren waren die Steuereinnahmen von Unternehmen höher als vor der Reform. Und gegen das Loch in der Gemeindekasse haben wir grünliberale Kantonsräte Ende 2016 eine Motion eingereicht. Sie fordert vom Regierungsrat, den Mehranteil der Bundessteuern von rund 180 Mio Fr. zu 100% an die Zürcher Gemeinden weiterzugeben. Und drittens: die USR III sichert langfristig Arbeitsplätze. Auch einheimische KMU profitieren von einer tieferen Besteuerung. KMU sind und bleiben auch im Zeitalter der Digitalisierung das Rückgrat unserer Gesellschaft. Heute – und hoffentlich auch in Zukunft.