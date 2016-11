Das Programm ‚Wechselhaft‘ des Duos meierhuber im Gemeindesaal in Mühledorf wurde seinem Namen mehr als gerecht. Der musikalische Auftritt der beiden Unterhalter Roland Fuchs (Gesang, Guitarre, Flöte) und Markus Lehner (Gesang, Klavier) wurde zu einer witzigen, schnellen und langen Bühnenschau. Die immer wieder überraschenden schweizerdeutschen Liedtexte, kräftig getragen vom elektrischen Klavier und der verstärkten Guitarre mit all den Comedy-Ingredienzen von Wortwitz, Dialog, Missverständnissen, vermeintlichen Pannen, Tempowechseln, Pointen, Mimik, Hüten und sonstigen kleinen Accessoires nahmen das Publikum sogleich in Beschlag. Und der quirlige Tanz, die tänzerische Gestik und Mimik, die rhythmische Beweglichkeit bis Sprunghaftigkeit des Guitarristen (sicher weit ü50!) ist erstaunlich und liess manchen Jung- oder Alt-68er bei bluesigen, rockigen und auch nur pseudovolkstümlichen Rhythmen mitwippen.

Dem Anspruch von Comedy wussten die beiden Interpreten auch inhaltlich vollauf zu genügen: in rascher Folge erstanden auf der Bühne der bünzlige Tüpflischisser im abgeschotteten Einfamilienhaus, die autovernarrten Senioren am Autosalon und der jugendliche Bolidenfahrer, der Sexyness einer Frau und windschlüpfrige Form eines GTI nicht mehr zu unterscheiden vermag. Oder wenn einer mehr oder weniger glücklich verliebt sich kaum mehr halten kann. Oder wie an den Anfängen von meierhuber ein Kinderflötenauftritt stand und wie ein meierhuber-Song in 25 Jahren tönen und ausschauen wird. Oder auch nur, wie ihre grosssstädtischen Fans in Tokio, Kansas City oder Bibern(!) sie bewundern. Der einzig ernsthafte Song über ‚D’Wirti vo de Eintracht‘ hat in seiner Balladenhaftigkeit sehr überzeugt, mehr als die anzügliche Verliebtheit der Zunge in den Kaugummi.

P.S. meierhuber überliessen ihre Gage gleich der Kultur- und Sportkommission Buchegg, wohl eine weitere Sympathiebezeugung an das Bibern- und Mühle- und all die andern Täli im Bucheggberg! Göpf Berweger, Hessigkofen