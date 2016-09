Zur 2-tägigen Turnfahrt starteten die Leutwiler Turnerinnen in den frühen Morgenstunden ins Berner Oberland. Über Aarau-Olten-Interlaken, Richtung Brienz, entstieg man dem Zug in Oberried, wo die Wanderschuhe enger geschnallt werden mussten. Bei schönstem Wetter und Schalk im Nacken wanderten die fröhlichen Turnerinnen über 2 kleinere Hängebrücken nach Brienz. Unter kompetenter und ortskundiger Reiseleitung lernten wir viel Schönes kennen. Die schön gelegene Brienzer Kirche, die Schnitzerschule, Geigenbauschule und die kleinen engen Gässchen mit den schön blumig geschmückten Häusern. Dann durfte man privat das Gastrecht der Reiseleitung geniessen und auf die gelungene Etappe anstossen. Bald ging es weiter dem See entlang zur Schiffstation und mit dem Schiff Richtung Iseltwald. Wieder dem See entlang, wanderte die Gruppe zu den Giessbachfällen und weiter mit dem Postauto auf die Axalp. Nun war das Tagesziel erreicht. Das Zimmer bezogen und frisch herausgeputzt, freute man sich auf das Nachtessen, dann folgte ein Schlummertrunk und eine Töggelirunde und bald schon legten sich die 9 Mädels müde zur Ruh. Im Chemihüttli konnte man über Nacht wieder viel Kraft für den neuen Tag tanken. Nach dem Frühstück machte man sich auf, zur Wanderung auf dem Schnitzerweg, zum Hinterburgseeli und übers Chrutmettli zum Restaurant Hilten, wo ein zünftiges Meringues mit viiiiiel Rahm geschlemmt wurde. Zufrieden ging es auf zum Abstieg wieder auf den Schnitzerweg, wo man sich an den verschiedensten Skulpturen genüsslich amüsieren konnte und zurück zur Postautohaltestelle. Dort kauften einige noch schnell Alpkäse, bevor es mit dem Postauto wieder nach Brienz ging. Leider mussten wir uns von unserer Reiseleitung verabschieden und traten den Heimweg mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck an. Über Luzern erreichte man bald wieder den Ausgangspunkt und die Gruppe löste sich in alle Himmelsrichtungen auf. Ein herzliches Dankeschön gilt Ursi für die Organisation und die vielen schönen Momente.