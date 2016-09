In einem intensiven Probewochenende feilten die A-cappella-Sängerinnen und Sänger des Mixed-up Chors an ihrem neuen Programm Hot Stuff.



Die Bässe kommen mit grossen Besen über den Schultern und die Alt-Sängerinnen haben ihre PET-Flaschen unter den Arm geklemmt. Die Tenöre und die Soprane ziehen Becher und Müllsäcke aus den Taschen. Auch wenn es zuerst nicht nach einer Chorprobe aussieht, wird nach den ersten stimmgewaltigen Klängen klar: der Oltner Mixed-up Chor betritt mit seinem Hot Stuff-Programm wieder einmal neues Terrain. Denn mit den ungewöhnlichen Requisiten haben die 40 Sängerinnen und Sänger nach bester STOMP-Art am vergangenen Wochenende nicht nur an den richtigen Akkorden, sondern vor allem an den heissen Rhythmen für 17 neue Lieder gefeilt.

Neben den sommerlichen Aussentemperaturen brachte vor allem das vollgepackte Programm, das Dirigentin Gitte Deubelbeiss zusammengestellt hatte, die A-cappella-Sänger zum Schwitzen. Welthits aus Rock, Pop, Soul, Blues und Latin erhielten den letzten Schliff. „Aquarela do Brasil“ wird südamerikanisches Flair auf die Bühne zaubern, eher bluesige und jazzige Klänge ertönen dagegen bei „Tuxedo Juncion“. Und der Evergreen “With a little help from my friends” garantiert Hühnerhaut.

An diesem Probewochenende waren aber nicht nur Stimmbänder und Rhythmusgefühl gefragt. Ein Teil der Gruppe schwang sogar das Tanzbein und studierte eine Line-Dance-Session zum Hit „Crazy little thing called love“ ein. Andere wiederum mussten ihre grauen Zellen anstrengen, um das ein oder andere Lied noch mit einem choreografischen Gag aufzupeppen. Diesen „Hot Stuff“ wird der Chor in eine energiegeladene und mitreissende Show verpacken.

Live erleben kann man die Mixed-upler mit ihrem fetzigen, neuen Programm „Hot Stuff“ am 12. November im Konzertsaal in Olten und am 26. November im KUK in Aarau.

Vorverkauf für Olten: Olten Tourismus

Vorverkauf für Aarau: Aarau Info

Weitere Informationen und online Ticketing unter www.mixed-up.ch

Text: Stefanie Zuk