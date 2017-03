Die Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal organisiert für die Mädchen der Region regelmässige Girlstreffs. Die Aktivitäten im Girlstreff sind sehr vielfältig. Sie reichen von Basteln und Kochen, über Film drehen und Kinoabende bis hin zu verschiedenen Ausflügen.



Am Samstag, 1. April 2017, von 09.00 - 12.00 Uhr findet in der Turnhalle Gartenstrasse in Würenlingen ein Girlstreff der ganz besonderen Art statt. Unter der Leitung von Moira Buser, aus Tegerfelden, werden die Jugendlichen einen Morgen lang in die Welt des Tanzens eintauchen. Moira Buser wurde durch die Castingshow "Die grössten Schweizer Talente" bekannt, ist mehrfache Schweizermeisterin im Jazz- und Modern-Dance und tanzt nebst diesen beiden Tanzstils auch noch Break-Dance und Hip-Hop.

Bist du weiblich, mind. 12 Jahre alt und hast Freude an Bewegung und Musik? Dann darfst du dir diesen Girlstreff nicht entgehen lassen. Mitnehmen muss du deine Sportkleider und ein Getränk. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.