Sollten wir alle tolleranter gegenüber Kapitalismus und Unternehmertum sein? In Zeiten der Panama Leaks mag das nicht leicht sein, doch was bleibt einem für eine andere Wahl? Eine neutrale Sicht des neuen Panamas: Dubai!



Zurzeit ist die Gründung einer sogenannten Dubai Firma äußerst beliebt und verspricht viele lukrative Vorteile und konkurriert damit mit dem Kanton Zug. Immer mehr Menschen entscheiden sich gegen eine gewöhnliche Firmengründung und eröffnen stattdessen eine Dubai Offshore Firma. Doch was macht eine Firmengründung Ajman so attraktiv und wie funktioniert sie in der Praxis? Diese und weitere wichtige Fragen rund um dieses Thema werden Ihnen in diesem Artikel beantwortet.

Was muss bei der Gründung einer Firma in Dubai oder in einem anderen arabischen Emirat beachtet werden?

Um eine Dubai Firma zu gründen, müssen einige wichtige Punkte berücksichtigt werden. Die Vereinigten Arabischen Emirate bestehen aus sieben verschiedenen Emiraten, die über einen eigenen Ablauf für die Eröffnung eines Unternehmens verfügen. Dabei gelten natürlich die gemeinsamen Gesetze der VAE, aber jedes einzelne Emirat besitzt etliche zusätzliche Gesetze und Verordnungen.

Nach der Entscheidung, in welchem Emirat Sie Ihre Firma gründen möchten, gilt es darüber zu entscheiden, ob es sich bei der Firma um ein Onshore- oder Offshore-Unternehmen handeln soll. Darüber hinaus kann ebenfalls eine Firma mit einem lokalen Sponsor sowie Agenten gegründet werden. Diese befindet sich dann jedoch nicht in der Freihandelszone.

Wenn Sie eine Dubai Offshore Firma in einem der Emirate gründen wollen, dann ist sicherlich die Bestimmung der Unternehmensart der wichtigste Punkt, den Sie beachten müssen. Jedes Unternehmen muss die Art der Aktivitäten und Dienstleistungen, die es anbieten möchte, genau beschreiben. Das wurde als Schutzmechanismus konzipiert, um Sie frühzeitig über Ihre Rechte informieren zu können. Haben Sie beispielsweise ein Unternehmen direkt in Dubai registriert und wollen sich auf die öffentlichen Ausschreibungen in Ajman bewerben, so wird Ihnen diese Teilnahme verwehrt, weil Sie dafür Ihr Unternehmen in Ajman registrieren müssen.

Aus diesem Grund sollten Sie frühzeitig überlegen, auf welchen Markt Sie sich konzentrieren und ob Sie ein Büro in einem der Emirate eröffnen wollen. Haben Sie eine Firma in Al-Khaimah als Offshore-Unternehmen in der freien Wirtschaftszone gegründet, so dürfen Sie kein Büro in Dubai eröffnen. Dafür ist die Gründung einer Tochtergesellschaft oder eines völlig neuen Unternehmens notwendig.

Firmengründung Ajman – eine Dubai Offshore Firma im Nachbaremirat Ajman gründen

Obwohl die meisten Menschen bei der Gründung einer Dubai Offshore Firma nicht über den Tellerrand hinausblicken und sich ausschließlich auf Dubai konzentrieren, kann es sich lohnen, ein Unternehmen in einem Nachbaremirat wie beispielsweise in Ajman zu gründen. Wollen Sie sich mit Ihrem Unternehmen auf den internationalen Handel konzentrieren oder den lokalen Markt eines anderen Emirates nutzen, so werden Sie kein Büro direkt in Dubai benötigen. Hierbei ist stets abzuwägen, ob sich die Gründung in diesem Emirat wirklich lohnt oder ob sich in anderen Emiraten bessere Alternativen für Sie ergeben.

In Ajman finden Sie unter anderem wesentlich kostengünstigere und effektivere Möglichkeiten der Gründung einer Dubai Firma. Insbesondere der Erwerb von Baugrund sowie die Mietung von Lagerflächen sind in diesem Emirat deutlich günstiger und können Ihnen wertvolle Wettbewerbsvorteile sichern. Nahezu jedes Büro in Ajman wird zu einem wesentlich niedrigeren Preis angeboten als vergleichbare Alternativen in anderen Emiraten.

Zwischen welchen Unternehmensarten muss bei der Unternehmensgründung gewählt werden?

Insgesamt stehen Ihnen drei unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, um die Art Ihres Unternehmens in Ajman bei Dubai festzulegen. Einerseits können Sie ein lokales Onshore-Unternehmen gründen, dem ein lokaler Bürger als Partner bzw. Agent zugeteilt wird. Weiterhin gibt es ca. 30 unterschiedliche Freiwirtschaftszonen, in die Sie mit unterschiedlichen Arten von Dienstleistungen fallen können. Letztlich gibt es ebenfalls die Möglichkeit, ein reines Offshore-Unternehmen zu gründen, um von allen Freiheiten und Vergünstigungen profitieren zu können.

Was sind die Vorteile einer Dubai Offshore Firma?

Die Gründung einer Offshore-Firma kann sich für nahezu jeden Unternehmer einer jeden Branche lohnen. Hier sind neben den allgemeinen Vorteilen des Offshore-Unternehmens in Dubai und den restlichen Emiraten der VAE ebenfalls überaus niedrige Kosten bei der Gründung zu nennen. Hauptsächlich gründen Unternehmer eine Offshore-Firma in den VAE, um keinerlei Steuern auf ihre Gewinne zahlen zu müssen. So bietet sich eine Firmengründung in den VAE insbesondere für Unternehmungen an, die im Internet ausgeübt werden.

Darüber hinaus garantieren die VAE jedem Unternehmer vollständige Anonymität und eine Aussetzung der Buchhaltungspflicht. Hierbei kann diese Unternehmensart genutzt werden, um in Deutschland Internetseiten zu betreiben, ohne ein Impressum führen zu müssen. Sofern eine Website über eine Offshore-Firma in den VAE betrieben wird, besteht für Abmahnanwälte keinerlei Möglichkeit mehr, aus einem jungen Unternehmen Profit zu schlagen.

Hierbei ist jedoch das Führen einer Offshore-Firma in Deutschland vollständig legal. Selbst große Unternehmen nutzen dieses effektive Mittel, um Steuern sparen zu können und von vielen Pflichten befreit zu werden. Lediglich kleinere Unternehmen scheitern manchmal an einer rechtlichen Tücke des realen Orts der Geschäftsleitung, weshalb sich die Beratung durch einen erfahrenen Dienstleister in jedem Fall lohnt.

Wie viel kostet eine Firmengründung Dubai Offshore und kann sich diese lohnen?

Eine Offshore gegründete Dubai Firma ist im 21 Km Luftlinie entferten Ajman ist verhältnismäßig preiswert und kostet bei einem deutschen Dienstleister inklusive aller Dokumenten gerade einmal mit 1995 $. Hierbei handelt es sich aber um den Preis für ein gewöhnliches Offshore-Unternehmen in Ajman und nicht um eine Freezone "Onshore" Firma in Dubai.



Die Gründung einer Dubai Firma kann sich in vielen Fällen lohnen, wenn Sie ein Unternehmen führen wollen, ohne an die strengen Regulierungen Europas gebunden zu sein. Insbesondere für den Betrieb von Websites für den deutschsprachigen Raum lohnt sich die Gründung einer Offshore-Firma in den VAE. Hier werden Sie von jeglichen Unannehmlichkeiten befreit und können Ihr Unternehmen in vollständiger Anonymität führen.

Letztlich bietet es sich für einige Geschäftszwecke ebenfalls an, ein Bankkonto für Offshore-Angelegenheiten in den VAE zu eröffnen. Diese Eröffnung benötigt jedoch im Gegensatz zur Unternehmensgründung viel Zeit und stellt einen großen Aufwand dar. Dennoch ist die Eröffnung eines Kontos sowie die Gründung eines Unternehmens in Ajman bei Dubai keinesfalls schwieriger als in jedem anderen Land, das Ihnen neu und ungewohnt ist. Dank der zahlreichen Vorteile und Vergünstigungen kann sich die Unternehmensgründung jedoch sehr lohnen und verläuft wesentlich einfacher als die Einhaltung aller Regulierungen und Vorschriften in Deutschland. Die Beschäftigung eines erfahrenen und professionellen Beraters ist jedoch in jedem Fall zu empfehlen, um sowohl Geld als auch Zeit zu sparen.

Fazit: Die Gründung einer Offshore Firma ist nicht illegal, solange sie nicht für zweifelhafte Zwecke genutzt wird.