Hört ihr Herrn und lasst euch sagen…

Regen setzte ein, als eine Gruppe Oberfreiämter und der Aarauer Turmwächter aufeinander trafen. Schnell in die Stadt eintreten, bevor die Tore schliessen. Nachtwächter Hans berichtete aus alter Zeit, als 1248 die Stadt von den Kyburgern auf einem Felssporn errichtet wurde. Der vor und nach dieser Klus weit verzweigte Aarefluss konnte an dieser Stelle mit einer einzigen Holzbrücke überquert werden und war Ausgangspunkt der Reisenden über die Jurapässe Benken, Schafmatt, Salhöhe und Staffelegg. Nach dem die männliche Nachfolge der Kyburger ausblieb, übernahmen die Habsburger durch Heirat mit der einzigen Erbtochter Anna die Herrschaftsrechte über Aarau. „Tu felix Austria nube“, du glückliches Österreich heirate, war der Leitspruch der Habsburger und wurde vielfach später angewandt. 1415 eroberten die Berner den Unteraargau.

Ein Leben als Reisläufer, danach als Turmwächter

Hans berichtete aus seinem kargen Leben um 1530. Als siebtes Kind eines Küfers, der mehr ins eigene Fass schaute, es fehlte das Lehrgeld, das Schulgeld ohnehin. Er begnügte sich mit Gelegenheitsarbeiten, bis im Wirtshaus „zur wilden Sau“ heimlich ein katholischer Werber junge Männer für den Kriegsdienst nach Mailand rekrutierte. Kurz zuvor hatte Reformator Zwingli die Reisläuferei verboten. Mit dem strophenweise vorgetragenen Lied „im Aargäu send zwöi Liebi“ erzählte Hans anschaulich seine Erlebnisse in Mailand, wo sich eidgenössische Landsknechte in zwei verfeindeten Kriegsheeren gegenüber standen und deshalb den Dienst verweigerten. Die Flucht zurück ins heimatliche Aarau mit einem Kollegen und die bange Frage, ob das Liebchen treu gewartet hatte oder sich in der Zwischenzeit einen hübschen und reichen Mann genommen hat. Dann durch allerhand Intrigen erhielt Hans die neue Arbeit als Turmwächter und trat in den Stadtdienst ein, meist gesanglich vorgetragen.

Das Leben im Turm und die mittelalterliche Rechtsprechung

Im 10. Stockwerk lebte danach Hans mit seiner Familie als Feuerwächter. In den fünf Kellerräumen befinden sich mehrere Kerker für Schelme, Diebe, Brandstifter, Mörder, religiöse Wiedertäufer und zuunterst das Hexenloch. Viele Inschriften an Decken und Wänden zeugen vom harten Leben der Eingekerkerten. Der Henker hatte damals viel zu tun, doch ohne Geständnis konnte niemand betraft werden. Foltergeräte zeugen von den Methoden, wie die Geständnisse erwirkt wurden. Hexen verbrannt, damit das Blut nicht den Boden verseucht, Mörder gehängt, damit die Seele nicht in den Himmel entweichen kann oder nur geköpft, was der Seele die Himmelfahrt erlaubte. Kleinere Schelme, Tagediebe und Schwatzweiber wurden an den Pranger gestellt, ihnen darauf die Ohren geschlitzt oder sie mit einem Kreuz auf der Stirne gebrandmarkt. „Ja, Ordnung muss sein,“ meinte Nachtwächter Hans, „oder wisst ihr was Besseres?“ Mit dem Spruch: „Gönd jetzt hei uf eune Wäge, nämed mit de Gottes Säge, und chömed über d’Aarebrugg wieder mal uf Aarau zrugg“, verabschiedeten sich die Naturfreunde vom Turmwächter und aus dem mittelalterlichen Leben, um dem fahlen Magengefühl mit einem guten Nachtessen abzuhelfen.

Hans Kaufmann