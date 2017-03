Vertreter der Gemeinde Suhr, der katholischen und der reformierten Kirche sowie interessierte Freiwillige haben sich zum «Netzwerk miteinander Suhr» zusammengeschlossen. Das Ziel dieses Netzwerkes besteht darin, verschiedene Angebote für und mit Migranten und Migrantinnen und der Suhrer Bevölkerung entstehen zu lassen, um so die Integration und den gegenseitigen Austausch in unserem Dorf zu fördern.



Wir beginnen mit der Sprache. Zweimal pro Woche werden wir uns treffen, um miteinander deutsch und schweizerdeutsch zu sprechen. Ausser der Sprachkompetenz, soll dadurch auch das Kennenlernen unserer Kultur und der soziale Austausch gefördert werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an alle in Suhr wohnhaften Personen (unabhängig davon, wie lange diese schon in Suhr leben), die gerne ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.

Wir suchen interessierte Freiwillige, die sich gerne in diesem Bereich engagieren möchten. Sie entscheiden selbst, in welchem Umfang das geschehen soll.



Für alle Interessierten findet am Mittwochabend, den 17. August ein Informationsanlass statt. Das Angebot soll ab Oktober starten. Nähere Angaben folgen.

Wenn Sie an der Mitarbeit in unserem «Netzwerk miteinander Suhr» interessiert sind, melden Sie sich bitte unter den folgenden beiden Adressen. Sie werden dann auch genauere Informationen zur Einführungsveranstaltung vom 17. August erhalten.



Weitere Information:

Peter Michalik, E-Mail: peter.michalik@pfarrei-suhr.ch,

Tel. 062 842 90 79

Andreas Hunziker, E-Mail: a.hunziker@suhu.ch, Tel. 062 842 39 73.



Im Namen von «Netzwerk miteinander Suhr»:

Andreas Hunziker (ref. Kirche)

Peter Michalik (kath. Pfarrei)

Veronika Rickhaus (Fachstelle Kind & Familie)

Kristina Terbrüggen (Fachstelle Alter und Freiwilligenarbeit)