An der134. GV des Frauenchors Schlieren, im Restaurant Nassacker, erfreuten sich alle über den erneut Zuwachs von 6 Sängerinnen. Sie wurden mit Blumen und grossem Applaus willkommen geheissen. Leider waren jedoch auch 3 Rücktritte von Vorstandsmitgliedern hinzunehmen. Ursula Neuer, co. Präsidium, Protokoll und Archiv; Ursula Gächter co. Präsidium und Kassawesen, sowie Hanny Staubli zuständig für den musikalischen Bereich. Pia Impusino würdigte die geleisteten Dienste der drei Abtretenden. Die versammelten Mitglieder bedankten sich mit Geschenken und heftigem Applaus.

Neu gewählt wurden Georgette Angermeier, als Präsidentin, Lisa Scaramuzza und Daniela Häfelin als neue Vorstandsmitglieder. Sie freuen sich mit den von den Sängerinnen bestätigten Vorstandsmitglieder, Pia Impusino, Vreni Lottenbach und Sybille Baumann den Frauenchor Schlieren zu leiten.

Mit dem Jahresbericht lies co.-Präsidentin Ursula Neuer das Jahr Revue passieren: Fünf Auftritte, eine Reise nach Konstanz ins Sea World, den Grillplausch zur Geburtstagsfeier, den alljährlichen Herbst- und Adventsmarkt und vieles mehr.

Nach den Abstimmungen und der von den Revisoren gutgeheissenen Jahresrechnung, war die GV auch wieder Anlass für Ehrungen.

Dirigent Igor Retnev 10 Jahre

Gertrud Dubach 20 Jahre

Heidi Wehrli 30 Jahre

Sybille Baumann 30 Jahre

Ursula Neuer 35 Jahre

Als Dank und Anerkennung für die dem Frauenchor geleisteten Dienste, wurde Ursula Neuer zum Ehrenmitglied ernannt und ihr eine Urkunde überreicht.

Mit Blick nach vorne, freuen wir uns auf einen Auftritt im Mai und das Jahreskonzert am 24. Sept., auf die wir uns mit unserem Dirigent Igor Retnev, bereits intensiv vorbereiten. Eine Chorreise ist in Planung und diverse gesellige Anlässe werden auch dieses Jahr nicht fehlen.

Interessierte Sängerinnen sind jederzeit willkommen. Unsere Kontaktadresse: fchs@hispeed.ch

Für den Frauenchor Schlieren: Daniela Häfelin