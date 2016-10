Neuer Brunnen beim Brötliplatz vom Feuerwehrverein Buchs

Am Freitag 30. September 2016 wurde der Brunnen beim Brötliplatz feierlich eingeweiht. Nach mehr als einem Jahr Planung und Bauzeit war es am Freitag endlich soweit. Die Idee von einem Brunnen hier beim Brötliplatz war schon lang in den Köpfen, aber wie man im Volksmund sagt, gut Ding will Weile haben.

Der Startschuss gab eigentlich die neue Wasserleitung zur Waldhütte Buchs, da hatten wir sofort die Idee wenn schon eine Wasserleitung an unserem Brötliplatz vorbeiführt, warum nicht gleich eine Abzweigung mit Schieber zu installieren, mit dem Risiko, dass dieser nie gebraucht wird. Die Ortsbürger von Buchs waren damit einverstanden und der Brunnenmeister Andy Kaufmann hat den Schieber eingebaut. Ab da gab es verschiedene Gespräche mit dem Förster, Wildhüter und Ortsbürgerpräsident, der Förster Werner Lutz hat dann auch beim Kantonsförster über die Machbarkeit vorgesprochen. Nach diesen Gesprächen haben wir dann entschieden ein Baugesuch bei der Gemeinde Suhr einzureichen, der Brötliplatz steht ja auf Suhrer Boden. Das Baugesuch ging dann durch die verschiedenen Instanzen bei der Gemeinde und Kanton, bis der positive Entscheid und damit die Baubewilligung wieder bei uns ankam. Das Bewilligungsverfahren hat uns rund 1000 Franken gekostet.

Dann ging es los, die nötigen Donatoren zu suchen die unser ehrgeiziges Vorhaben tatkräftig unterstützen können und auch wollen. Natürlich mussten auch Vereinsmitglieder aktiv mithelfen, es gab ja viel zu tun. Dank ein paar sehr aktive Helfer und Helferinnen konnten wir diese grosse Arbeit stemmen. Das uns das gelungen ist beweist der schöne Brunnen. Speziell zu erwähnen sind die Buchser Firmen, Eddy Kaufmann Brunnenmeister mit seinem Team, dem Forstamt Suhret, sowie Aarekies Buchs. Ohne ihre sehr grosszügig Unterstützung würde der Brunnen jetzt nicht da stehen. Ein Highlight hat der aus einer einheimischen Eiche gefertigten Brunnen, der Wasserauslauf besteht aus einem original alten Aargauer Wendrohr.

Der Feuerwehrverein dankt allen für die grosszügige Unterstützung, sei es mit Arbeitsleistung, oder aber auch mit Material oder Geldspenden, herzlichen Dank.

Jetzt wünschen wir unserem Brunnen ein langes wasserreiches Leben und das er vor Vandalen verschont bleibt.

Urs Zbinden

Präsident Feuerwehrverein Buchs