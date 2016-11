Die Feuerwehr Regio Mellingen lud am letzten Montag zum jährlichen Neurekrutierungsabend ein. Im Einladungsschreiben wurde bereits darauf hingewiesen, dass im Kanton Aargau eine Feuerwehr-dienstpflicht besteht, der Feuerwehrdienst allerdings nicht nur gesetzliche Pflicht sei, sondern auch Dienst am Nächsten zur Rettung von Leben, Hab und Gut. Über 150 interessierte Frauen und Männer aus den Gemeinden Mägenwil, Mellingen, Tägerig und Wohlenschwil folgten der Einladung und fan-den sich am Montag-Abend beim Feuerwehrmagazin in Mellingen ein. Gespannt verfolgten die An-wesenden, in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula des Oberstufenschulhauses Kleine Kreuz-zelg, die Ausführungen des Kommandanten Roger Kohler. Mit einem Kurzfilm über einen Grossbrand und einen schweren Verkehrsunfall wurde aufgezeigt, dass der Feuerwehrdienst vielseitig und an-spruchsvoll ist. Beim anschliessenden Apéro wurde rege diskutiert und die Gelegenheit genutzt um Fragen zu stellen. Dem Kommando der Feuerwehr Regio Mellingen und der Feuerwehrkommission ist es ein grosses Anliegen, hiermit den Dank auszusprechen für das zahlreiche Erscheinen am Info-anlass und das damit gezeigte sehr grosse Interesse an unserer Milizorganisation. Durch die am Abend eingegangenen Anmeldungen und bereits durchgeführten Einzelgespräche, sind wir sicher, dass wir die angestrebten zwanzig neuen Angehörigen der Feuerwehr rekrutieren und ab Januar 2017 gut in unsere Mannschaft integrieren können.

Hptm Roger Kohler, Kommandant und Lt Roger Fessler, Chef Neurekrutierung