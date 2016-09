„Herzlich willkommen in Neuenhof – das Dorf am See“, hiess es am 3. September 2016, anlässlich des diesjährigen Neuzuzügertreffens. Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind der Einladung des Gemeinderates gefolgt. Nach der Kurzbegrüssung von Frau Gemeindeammann Susanne Voser sowie der Vorstellung des Gemeinderates stand als nächstes ein Rundgang zu Fuss auf dem Programm. Durch die ausserordentlich interessante und fachkundige Führung von Frau Silvia Hochstrasser hat man den neu zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohnern unser Dorf mit seinen Geschichten näher gebracht. Die Führung endete im alten Dorfteil vor dem Spycher, wo die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger von einem Flötenkonzert der Klasse von Herrn Ackle musikalisch in Empfang genommen wurden, bevor Herr Hardy Wiederkehr, OK-Präsident des Dorffestes, eine kurze Ansprache zum traditionellen Dorffest hielt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten alle einen Konsumationsgutschein für das Dorffest im Wert von CHF 10. Der Gemeinderat heisst die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger auch auf diesen Weg nochmals herzlich willkommen. Wir hoffen, dass Sie sich in Neuenhof bereits zu Hause fühlen.