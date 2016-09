Als Dank und Anerkennung lud der Seniorenrat die Helferinnen und Helfer kürzlich zu einem Grillabend ins Schützenhaus ein. Annemarie Flory, Präsidentin des Seniorenrates Niederwil, und Cornelia Stutz, Gemeinderätin, dankten den Helferinnen und Helfern für ihren uneigennützigen Einsatz zu Gunsten der Seniorinnen und Senioren. Im Rahmen des Projektes „ned elei i eusem Dorf“ wurden in den vergangenen 12 Monaten durch die insgesamt 23 Helferinnen und Helfer 167 Hilfseinsätze in Niederwil und Fischbach-Göslikon geleistet. 9 Mahlzeitenfahrerinnen und -fahrer verteilten in den beiden Gemeinden insgesamt 1136 Mahlzeiten. Zurzeit wird der Mahlzeitendienst von 9 Kunden in Anspruch genommen. Pro Woche werden 20 – 30 Mahlzeiten ausgeliefert.