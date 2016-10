In den vier Standorten der Wohn- und Pflegegruppen Prosenio sowie im Alters- und Pflegeheim Rosenau feierten die Bewohnerinnen und Bewohner vom

3. bis 6. Oktober 2016 bereits zum dritten Mal ein stimmungsvolles Oktoberfest.

Jeden Tag fand an einem anderen Standort der Wohngruppen ein Oktoberfest statt. Die Bewohnerinnen und Bewohner genossen wunderschöne und fröhliche Stunden. Bayrische Musik und eine entsprechende Dekoration bildeten einen bunten Rahmen. Selbstverständlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Die Bewohnenden wurden mit einem Schweinskrustenbraten in Biersauce mit Bayrisch Kraut und Knödeln sowie zum Dessert mit einer Bayrisch Creme verwöhnt. Das Alters- und Pflegeheim Rosenau und das Wohnhaus National in Ennetbaden feierten das Oktoberfest gemeinsam. Der Nachmittag begann mit Live-Musik – es wurde laut gesungen und geschunkelt. Die Verköstigung am bayrischen Buffet hat allen geschmeckt und wurde geschätzt. Ein toller Nachmittag und ein etwas anderes Abendessen wurden allseits genossen. Das Besondere: Die Servicecrew servierte die Köstlichkeiten in bayrischer Tracht. Die Bewohnenden erfreuten sich sehr an der festlichen Dekoration und der heiteren Atmosphäre. Die Mitarbeiter der Baufirma Implenia, welche seit Wochen an der Badstrasse direkt vor den beiden Häusern National und Rosenau arbeiten, kamen auch noch kurz dazu und genossen ein bayrisches Feierabend-Bier.