Einmal pro Jahr steht die Pausenmilch im Mittelpunkt. Zahlreiche Standorte werden jeweils von Landfrauen und Bäuerinnen betreut. Dank ihrer Nähe zum Produkt sind sie die besten Botschafterinnen, die es für die Milch gibt. Mit Flyer und Plakaten die sie frühzeitig in den Schulhäusern verteilen, wird auf den Pausenmilchtag aufmerksam gemacht.

In Waltenschwil kamen am Donnerstag, 3.November ca. 250 Kinder in der grossen Pause in den Genuss eines Becher Milch .Für die Landfrauen und Bäuerinnen ist es wichtig das wir die Kinder aufmerksam machen können wie gesund die Milch ist. Milch ist eine praktische, vitamin- und kalziumreiche Pausenverpflegung. Sie tut nicht nur dem Körper gut, sondern bietet auch dem Gehirn alle notwendigen Stoffe, um konzentrierte Kopfarbeit zu leisten. Für die Kinder ist eine gesunde Ernährung in der Schule und beim Spielen besonders wichtig: Sie sollten täglich 3 Portionen Milch konsumieren, zum Beispiel 1 Glas Milch, 1 Becher Jogurt und 1 Stück Käse. Das gilt für Erwachsene übrigens auch.

Für uns Landfrauen war es schön die vielen glücklichen Kinderaugen zu sehen, die einen Becher Milch genossen. Einige fragten mit einem „Milchschnautz“ nach, ob sie noch ein zweites Glas bekämen.

Landfrauen und Bäuerinnen von Waltenschwil