Was läuft eigentlich im Stadtparlament Baden, dem Einwohnerrat? Die AZ berichtet über Vorlagen und die Beschlüsse, manchmal auch über Zwischentöne. Die Berichte aus den Fraktionssitzungen der Parteien werden seit gut einem Jahr nur noch in AZ-Online publiziert. Leider findet man sie sehr schlecht. Es gibt keine entsprechende Rubrik. Verleger Peter Wanner meinte dazu: „Die Berichte werden kaum gelesen“. Stimmt das wirklich? Ich meine nein. Vermutlich würden die VerfasserInnen aller Parteien eine Vorgabe von Umfang und Termin akzeptieren. Damit liesse sich die Qualität der Berichte steigern. In der Limmatwelle werden z.B. die Fraktionsberichte der Gemeinde Wettingen übersichtlich publiziert. In Baden ist die Polit-Kultur lendenlahm geworden. Die Publikation guter Fraktionsberichte im Printmedium „Badener Tagblatt“ würde für eine Belebung sorgen. Wozu sonst der traditionelle Name des Mediums? Bitte BT, geht über die Bücher, oder wollt ihr warten, bis eine andere Publikation die Führung übernimmt?

Conrad Munz, a. Einwohnerrat Baden