voice mails neues Baby ist geboren - Sein Name:

«Mäid in Schwiizerländ»

Die Musical-Showgruppe voice mail existiert seit 2004 und begeistert mit ihren Darbietungen, einem gelungenen Mix aus Gesang, Schauspiel, Comedy und Choreographie, an Geburtstagspartys, Jubiläen, Geschäftsanlässen und Hochzeiten. Die acht Mitglieder der Gruppe bringen mit ihren wortwitzigen und kreativen Darstellungen ihrer Geschichten aus dem Alltag das Publikum zum Mitfühlen, Mitlachen und geniessen. Mal sind sie romantisch, mal spritzig, mal nachdenklich und immer etwas schräg. Beste Unterhaltung und Amüsement sind bei dieser Gruppe Programm!

Nur selten tritt die Gruppe mit ihren Shows selber an die Öffentlichkeit und organisiert eigene Events. Am Wochenende des 29. und 30. Oktober 2016 ist es nun endlich wieder so weit. Nach intensiven Stunden der Vorbereitung präsentiert voice mail ihre neue Show mit dem Namen «Mäid in Schwitzerländ». Das Stück stammt aus eigener Feder und wurde im Kreise der Mitglieder und dem hauseigenen Kreative-Team einstudiert und bühnenfertig gestellt. Beschrieben wir das Stück als «ein urchiges Nationalstück mit 65 bekannten helvetischen Evergreens, die die Familie Schweizer während drei Generationen begleitet haben».

Um das Stück nun erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen, organisiert voice mail ein Premiere Wochenende zusammen mit den dem Thema gerecht ausgewählten Formationen «Trio Vollgas» und «Fascht e Familie».

Am Samstagabend, 29. Oktober 2016, erwartet das Publikum ein Unterhaltungsabend mit Tanz und feinem, typisch Schweizerischen Essen aus dem Hause Seehotel Hallwil, Beinwil am See. Um 19 Uhr wird kulinarisch gestartet, ab 20 Uhr folgt das Unterhaltungsprogramm.

Die Sonntagnachmittags Vorstellung am 30. Oktober 2016 beginnt um 14 Uhr. Geniessen Sie einen Sonntagnachmittag mit guter Unterhaltung, Kaffee und Kuchen.

Erleben Sie voice mail in den Rollen der Familie Schweizer live auf der Bühne des Alten Gemeindesaals in 5600 Lenzburg/AG und seien Sie dabei, wenn der Daneli vom Trueb die Frau Stirniman und Rosalie trifft. Und wenn üsere Ätti öffentlich bekennt: Ich hät no vöu blöder to! Aber Vorsicht: die Begeisterung und Lebensfreude der Mitwirkenden ist ansteckend!

Tickets für beide Vorstellungen können unter vorverkauf@voice-mail.ch bestellt werden. Besuchen Sie auch die Webseite www.voice-mail.ch.

Infos

Tickets für SA, 29.10.2016 à CHF 48.-- (Eintritt und Nachtessen)

Tickets für SO, 30.10.2016 à CHF 25.-- (nur Eintritt)

=> Kinder erhalten bei beiden Vorstellungen Spezialrabatt