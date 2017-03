Frühlingshaft zeigte sich der Samstag und farbenprächtig strahlten die Primeli vor der Brocki des GVF.

Noch etwas schüchtern nahmen die jungen Mädchen und Knaben des EHC Rheinfeldens die mit Blumen gefüllten Körbe in die Hand, um die Primeli im Städtli an die Passanten zu verkaufen. Es brauchte schon etwas Mut, doch die Instruktionen des Trainers und die guten Wünsche der Eltern gaben Sicherheit. Freudig erregt erschien das erste Grüpplein mit dem leeren Behälter, füllte ihn schnell wieder auf und weg war es. Nun gab es kein Halten mehr. Den eifrigen Verkäufern und Verkäuferinnen konnte wohl fast niemand eine Absage erteilen. Jubelnd, mit freudigen, roten Gesichtern kamen sie angerannt, übergaben ihre Einnahmen und holten sich neue Primeli. Sie machten ihrem Sport all Ehre, denn genau so temporeich wir ihr Training und Spiel ist, so schnell waren all die Primeli verkauft. Eine super Leistung! Der GFV wird den Erlös des Verkaufes an den Club überweisen und dankt für den tollen Einsatz.

Ein herzliches Dankeschön an all die Leute, die die Aktion unterstützten.

Gemeinnütziger Frauenverein Rheinfelden