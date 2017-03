Alljährlich macht die Schule Böttstein eine Projektwoche. Den Kindern aller Schulstufen werden über 20 verschiedene Kurse angeboten. Die Schüler durften selber auswählen, welchen Kurs sie besuchen möchten.

Während der Projektwoche findet auch das Skilager statt, das ca. 60 Schüler besuchen. Während der Projektwoche arbeiten die Schüler der Mittel- und Oberstufe gemischt in zwölf verschiedenen Kursen. Die Schüler können aus einem vielfältigen Angebot auswählen; einige haben sich für eine Sport- oder Theaterwoche entschieden, während andere die Gelegenheit nutzen eine ganze Woche zu zeichnen oder zu werken. In dieser speziellen Schulwoche können die Kinder ihren Neigungen nachgehen oder sich mit etwas beschäftigen, dass sonst zu wenig Platz im Schulalltag hat. Dieser Artikel stammt von der Gruppe Projetwochenzeitung, die über jeden Kurs einen Bericht geschrieben hat.

Wie passt die Projektwoche in den Schulalltag, ein Interview mit der Schulleiterin Frau Spuhler

Redaktion: Woher stammt die Idee einer Projektwoche?

Frau Spuhler: Wir haben seitens der Schulleitung und der Lehrpersonen beschlossen, dass wir eine Projektwoche durchführen wollen und ich bin Teil dieser Arbeitsgruppe.

Redaktion: Wie finden Sie diese Kurse die angeboten werden?

Frau Spuhler: Ich finde, dass wir sehr vielfältiges Programm haben, wir haben zu einem das Skilager, wir haben auch im Kindergarten ein sehr abwechslungsreiches Programm. Die Kindergärtner gehen in den Wald und viel nach draussen, sie backen Brot und sie wurden von der Unterstufe eingeladen, für einen Spielnachmittag und waren voller Eifer dabei. Die Unterstufe behandelt das Thema Lesen und Schreiben. Sie führen auch eine Lesenacht am Donnerstagabend durch. Die Kurse der Mittel- und Oberstufe laufen gut. Sie dürfen sich eine ganze Woche einem Thema widmen. Einige bauen eine Ukulele zusammen oder befassen sich mit einem Länderthema, wie Australien. Man kann so ein Thema von vielen verschiedenen Seiten beleuchten.

Redaktion: Wir haben die verschiedenen Kurse besucht und haben gesehen, dass alle voll motiviert dabei waren. Haben sie vor die Projektwoche jedes Jahr zu führen?

Frau Spuhler: Ja wir haben vor das jedes Jahr zu machen. Etwa in ähnlichen Rahmen; wir möchten, dass die Schüler sich untereinander mischen, also die Grossen arbeiten mit den Kleinen zusammen.

Das Skilager war schon immer da, es war aber früher in den Sportferien. Wir führen das jetzt gleichzeitig mit der Projektwoche durch. So müssen die Lehrpersonen und Schüler keine Ferien geben. Schnee ist immer ein Risiko aber sie haben wunderbar Schnee. Und auch dort haben sie genug Leiter die sie betreuen.

Redaktion: Werden Nächstes Jahr die Unter- und Oberstufe zusammen gewürfelt?

Frau Spuhler: Darüber müssen wir nachdenken, weil die Alterspanne doch sehr gross ist. Das ist relativ schwierig. Da müsste man ein Thema finden dass für alle passt. Das schränkt natürlich die Themen schon sehr ein. Gerade sportliche Kurse werden dann sehr schwierig. Wichtig ist, dass es spannend bleibt für alle.

Redaktion: Wie Organisieren Sie die Projektwoche, wie kommen die Kinder zu ihren Kursen da sie drei Auswahlen haben brauchen Sie dafür viel Zeit?

Frau Spuhler: Es gibt viel zu tun den die Kurse müssen genügend Teilnehmer haben , man versucht die erste Wahl zu ermöglichen aber wenn der Kurs voll ist, muss man auf die zweite oder dritte Wahl zurückgreifen.

Redaktion: Wie finden Sie die angebotenen Ausflüge, unser Kurs geht beispielsweise die Botschaft besuchen.

Frau Spuhler: Das finde ich wichtig.

Die Projektwoche aus Schülersicht

Die Schüler schätzen es sehr, dass sie Gelegenheit haben an etwas anderem zu arbeiten, als an Mathe und Deutsch. Ein sehr beliebter Kurs war der „Traum vom Fliegen“. Dort lernten sie wie der Pilot das Flugzeug steuert und weshalb ein Flugzeug überhaupt fliegt. Ein Höhepunkt war sicher der Besuch des Flughafens Zürich mit anschliessender Besichtigung der Rega gewesen. Ein Kurs, der alle Sinne ansprach war der Kurs „Colombia“. Hier wurde Salsa getanzt, kolumbianisch gekocht und gegessen, und die Schüler haben auch ein wenig Spanisch gelernt.

Am Freitag dürfen dann die Kinder ihren Eltern und anderen Interessierten ihre Produkte dieser Woche vorstellen und in die anderen Kurse schnuppern gehen. Sie haben aber auch Pflichten; so müssen sie ihre Produkte präsentieren und sicherstellen, dass Besetzung ihres Standes gewährleistet ist.

Die Sicht der Lehrer

In einer Projektwoche hat man Gelegenheit mit an einem Thema dranzubleiben und mit einer kleineren Schüleranzahl intensiver zu arbeiten. Viele der Kinder kennt man nicht so gut, deshalb ist eine gründliche Vorbereitung für verschiedene Schülerbedürfnisse wichtig. Von den Kindern wird erwartet, dass sie motiviert dabeibleiben und mitarbeiten. Viele Schüler zeigten aber auch ein grosses Engagement und einen guten Durchhaltewillen; die Gruppe die sich mit Denksportspielen beschäftigte hätte am Abend gerne noch einige Zusatzrunden Schach angehängt, anstelle nach Hause zu gehen.

