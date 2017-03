Dieses Jahr organisierte die Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal, kurz JAST genannt, erneut ein Schneeweekend. Das Wochenende vom 11. und 12. März galt ganz dem Wintersport. Mit sechs Jugendlichen ging es auf die Flumserbergen. Diese durften an beiden Tagen selbstständig in kleineren Gruppen die Pisten unsicher machen. Das ganze Wochenende hindurch wurden sie mit strahlblauem Himmel und warmen Sonnenstrahlen beschenkt. Auch das gemeinsame Zusammensein kam, neben dem Wintersport, nicht zu kurz. Am Samstagabend gab es neben einem Pizza-Plausch und Spiele-Battle's auch einen lustigen DVD-Abend mit dem Cabaret Duo DivertiMento. Leider verflog die Zeit viel zu schnell und so hiess es am Sonntag dann leider wieder Sachen packen und ab nach Hause. Alle kamen wohl auf und ziemlich müde am Bahnhof Baden an, wo bereits die Eltern auf die Jugendlichen warteten. Weitere Fotos und eine spektakuläre Sprungeinlage auf das überdimensionale Luftkissen sind auf der Homepage www.jast.li zu finden.