Mixed dominiert: Hohes Niveau und tolle Stimmung an der Raiffeisen Unihockey-Night

Das von bbz freiamt und Kantonsschule Wohlen gemeinsam organisierte Unihockeyturnier für Berufs- und Kantonsschüler verzeichnete einen neuen Teilnehmerrekord: 42 Teams spielten am Freitagabend, 18. November, in den Hofmatten-Sporthallen bis in die frühen Morgenstunden um drei Pokale und attraktive Preise in den Kategorien Herren, Damen und Mixed, wobei die Mixed-Kategorie dieses Jahr über die Hälfte der Teams stellte.

Insgesamt kamen über 100 Matches zusammen. Gespielt wurde engagiert und fair, die Stimmung war hervorragend. Dies hängt wohl auch mit der professionellen Organisation und dem Einsatz der offiziellen Verbandsschiedsrichter zusammen. Viele der Spiele waren gegenüber den letzten Jahren nochmals umkämpfter, in der k.o.-Phase musste nicht selten das Penaltyschiessen über Ausscheiden und Weiterkommen entscheiden.

Inzwischen wird der Anlass auch von zahlreichen Klassenkamerad/innen und Freunden/ Freundinnen der Spielenden besucht, sodass eine beeindruckende Zuschauerkulisse zustande kommt. Hauptorganisator Simon Villiger zeigte sich dementsprechend zufrieden. Das Turnier hat sich als Event etabliert, bei dem sich Berufs- und Mittelschüler im sportlichen Wettkampf begegnen.

Gegen halb zwei Uhr am frühen Samstagmorgen standen die Gewinner fest und alle Halbfinalisten durften je nach Rangierung einen Gruppenpreis im Wert von mehreren hundert Franken in Empfang nehmen, abgestuft als Siegesfeiern im Trendlokal El Mosquito , als Party bei einem Teammitglied zu Hause mit Verpflegung durch den Pizza- und Kebablieferdienst Star Pizza oder als Filmabend im Kino Rex.

Siegerteams:

Herren: 1. Kanti G3C; 2. bbzf M 16-2; 3. Kanti G3A; 4. bbzf MA15-2

Damen: 1. Kanti G1D; 2. Kanti G3A; 3. Kanti G1E; 4. bbzf E16-3

Mixed: 1. Kanti G4D; 2. bbzf E15-2; bbzf E14-3, 4. bbzf E14-1

Roger Scharpf und Martin Erne