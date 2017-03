Die 112. Generalversammlung des Damenturnvereins Solothurn fand im Restaurant Roter Turm statt. Nach einem feinen Nachtessen begrüsste die Präsidentin Doris Bussmann 42 Mitglieder, darunter 6 Ehrenmitglieder. Die Traktanden konnten zügig abgearbeitet werden. Die Präsidentin hielt Rückschau über das Jubiläumsjahr. Ein Highlight war der Anlass zum 111-Jährigen Bestehen des Vereins. Marie-Christine Egger entführte uns mit verschiedenen tollen Auftritten ins alte Solodurum. Mittels einer Fotodokumentation konnten die Anwesenden diesen gelungenen Abend in die Vergangenheit nochmals Revue passieren lassen. Nebst den gut besuchten Turnstunden sind auch die geselligen Anlässe wie Skiweekend in Scuol, Wanderung und Chlausenhöck fester Bestandteil eines Vereinsjahres und diese wurden von den Mitgliedern rege besucht. Im Sommer treffen sich die Ehrenmitglieder zu einer gemütlichen Runde mit Mittagessen und sie geniessen das Zusammensein und das Auffrischen alter Erinnerungen. Mit grossem Applaus wurden 7 neue Mitglieder ganz herzlich im Verein willkommen geheissen. Leider mussten auch 3 Austritte entgegengenommen werden.

Die Jahresrechnung zeigt erfreulicherweise bessere Zahlen als budgetiert. Die Revisorinnen bestätigten, dass die Kasse von Andrea Jäggi sauber und übersichtlich geführt wurde.

Für fleissig besuchte Turnstunden konnten die Leiterinnen Margrit Bätscher und Claudia Andres sowie Elisabeth Müller einen 20-Fr.-Stadtvereinigungs-Gutschein in Empfang nehmen. Langjährige Mitglieder wurden mit einem Haubeli Solothurner-Wein belohnt. Mit 55 Jahren Vereinszugehörigkeit führt Gritli Etter die Rangliste an. Ihr folgen Hanni Beer mit 45 Jahren, Marlene Flückiger und Doris Bussmann mit 40 Jahren, Bethli Ruff und Ruth Rölli mit 35 Jahren, Marianne Lièvre mit 25. Mit 20 Jahren Vereinszugehörigkeit wird Annemarie Leuenberger neu Freimitglied. Ganz überraschend wurden vier langjährige Vorstandsmitglieder mit einem herzlichem Dankeschön und einer originell präsentierten Flasche Wein von der Generalversammlung geehrt. Elisabeth Müller, Andrea Jäggi, Claudia Andres und Doris Bussmann freuten sich sehr über diese Anerkennung.

Ein herzliches Dankeschön gebührt den Vorstandsmitgliedern, die sich alle für ein weiteres Jahr zur Verfügung stellen. Mit Applaus wurden sie von der Versammlung in ihrem Amt bestätigt.

Das von den Leiterinnen vorgestellte Turnprogramm 2017 verspricht wieder viel Abwechslung in und ausserhalb der Turnhalle. Wir turnen in der Fegetz-Turnhalle am Mittwoch, 16.00 bis 17.00 (Frauen 65+) und am Donnerstag, 20.00 bis 21.45 Uhr (Aktive 35+). Neue Mitglieder sind ganz herzlich willkommen.