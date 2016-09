Uebers letzte Wochenende strömten über 4000 Besucher ans grosse 15. Kürbisfest auf Lienbergers Hof "obstgarten" in Spreitenbach. An diesen beiden Tagen war dieses Gemüse der Mittelpunkt für Gaumen und Augen. Das schöne Wetter trug sicher dazu bei, dass Besucher zum Teil von weit her nach Spreitenbach kamen, hat sich doch das Kürbisfest zu einem Anlass entwickelt an dem man einfach dabei sein muss!

An beiden Tagen war die Stimmung friedlich, gemütlich und ausgesprochen gut. Feine Gerichte, schöne und gute Präsentation, speditiver Service und eine Toporganisation (ca. 50 Helfer im Einsatz) waren das Eine. Zum Anderen unterhielten die Schwyzerörgeler "Föhrewäldli" aus der Fahrweid/Weiningen, während beiden Tagen, mit ihrer lüpfigen Volksmusik die Zuhörerschaft. Ihre gekonnt vorgetragenen Weisen wurden jeweils mit herzhaftem Applaus belohnt. Männiglich freut sich jetzt schon auf das Kürbisfest

im - 2017-!