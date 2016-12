Dank Gleichgewichtstraining auch im Alter mit sicherem Schritt unterwegs

So lange wie möglich selbstständig bleiben, das ist der Wunsch älterer Menschen. Die Quartierarbeit Solothurn West in Zusammenarbeit mit der Pro Senectute Kanton Solothurn bieten deshalb den Kurs sicher stehen – sicher gehen jeweils am Donnerstag, von 9.30 – 10.30 im Infocenter City West an.

Im Hintergrund klingt rhythmische Musik und die Bewegungstherapeutin Chantal Schumacher leitet die Teilnehmenden zu einfachen Übungen an: Sitzend, stehend oder durch den Raum gehend, es gibt unzählige Übungen für jedes Alter. Sie sind einfach und wirken enorm, um den ganzen Körper beweglich zu halten, die Muskeln zu stärken und damit das Gleichgewicht und die Sicherheit zu Hause und unterwegs zu erhöhen. „Jetzt gibt’s aber ein ‚Gnusch’ mit den Armen“, meint eine Kursteilnehmerin lachend und lässt sich von den anderen Teilnehmenden inspirieren, wie sie dieses ‚Gnusch’ lösen kann. Und tatsächlich schweben bald alle Arme fast synchron in die Höhe und in einem Bogen nach hinten und nach vorne wieder nach unten.

Die Kursstunde ist schnell um. Schweisstropfen hat es bei den Übungen keine gegeben, dafür das gute Gefühl, den ganzen Körper bewegt und gespürt zu haben sowie zum Abschluss und zur Belohnung den geselligen Austausch mit einer kleinen Stärkung.

Der Kurs sicher stehen – sicher gehen hat noch Plätze frei und der Einstieg ist jederzeit möglich. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und eine erste Schnupperlektion ist kostenlos.

