Am Sonntag, 18. September 2016, ab 11.45 Uhr, laden die Leuziger Jodler wieder zu ihrer traditionellen Sichlete mit währschafter „Bärner-Platte“ und allerhand selbstgebackenen Torten und Zwetschgenkuchen rund um den Gemeindesaal "Alte Post" in Leuzigen ein.

Zu bestaunen sind in diesem Jahr Oldtimer-Traktoren. Um 14.00 Uhr findet der Umzug mit den Fahrzeugen statt. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Schwyzerörgelifründe Grenchen; für die Kinder steht wiederum eine Hüpfburg bereit.

Bereits um 9.30 Uhr umrahmt der Jodlerklub Burgwäldli Leuzigen den Gottesdienst in der Kirche in Leuzigen mit Jodelliedern.