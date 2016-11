Die FDP-Fraktion hat den Freiämter Grossrat Silvan Hilfiker aus Oberlunkhofen zum Vizepräsidenten der Fraktion gewählt. Die Bezirkspartei ist erfreut über den Entscheid der FDP-Fraktion. Sie gratuliert dem neugewählten Vizepräsidenten zu seiner Wahl und wünscht ihm viel Erfolg in seinem neuen Amt.

Am Entscheid der Fraktion künftig mit Silvan Hilfiker das Vizepräsidium zu bestellen, zeigt sich die wertvolle Arbeit des engagierten Grossrats. Seine Politik, die auf liberalen Grundsätzen und Sachlichkeit beruht, zahlt sich weiter aus. Die Bezirkspartei freut sich mit Silvan Hilfiker eine starke Stimme in einer einflussreichen Position zu bestellen. Mit der Wahl zum Vizepräsidenten der Fraktion nimmt Silvan Hilfiker auch Einsitz im Geschäftsleitungsausschuss der FDP Aargau.

Mit Silvan Hilfiker wird eine herausragende Persönlichkeit ins Prasidium der FDP-Fraktion gewählt. Er hat sein politisches Gespühr bewiesen und wurde 2012 erstmals in den Grossen Rat gewählt. 2016 wurde er mit einem herausragenden Resultat in seinem Amt bestätigt. Neben dem politischen Mandat engagiert sich Silvan Hilfiker in verschiedenen Organisationen zum Wohl der Aargauer Bevölkerung.

Auch der neu gewählten Präsidentin Sabina Freiermuth gratuliert die Bezirkspartei und wünscht viel Erfolg im neuen Amt.