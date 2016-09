(Solothurn, 19. September 2016) Besuchen Sie die AEK Energie AG vom 23. September bis 2. Oktober an der HESO und fahren Sie gemeinsam energiegeladen und klimaneutral in die Zukunft. Hier gibt es Starthilfe in Sachen Elektromobilität, umweltfreundliche Autorennen, ein sauglattes Selfie und ein persönliches Treffen mit Rennsäuli spAEKli.

Elektromobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Unter der Marke «aek elmo» bietet AEK ihren Privat- und Geschäftskunden ein innovatives Paket zu diesem Thema an. Egal ob Beratung, Installation und Wartung der Ladestation oder Flottenmanagement für Unternehmen. Ihr diesjähriger HESO-Stand (Nr. 110) steht deshalb ganz im Zeichen der Elektromobilität.

Umweltfreundliche Rennen und tolle Selfies

Sie möchten gerne einmal bei einem Autorennen mitfahren? Und das sogar noch völlig klimaneutral? Dann machen Sie sich startklar für die AEK-Ralley und spielen sich mit einer grossen Portion Geschicklichkeit an die Spitze. Um den Erfolg festzuhalten, posieren Sie mit Rennsäuli spAEKli vor dem Fotoautomaten und nehmen ein tolles Selfie als Erinnerung mit nach Hause.

Der «Grosse Preis von AEK»

Mit Infos rund ums Thema Elektromobilität haben Sie beste Chancen auf den «Grossen Preis von AEK»: Das original Tretauto des diesjährigen HESO-Plakates. Auch damit sind Sie garantiert klimaneutral unterwegs und ziehen die Blicke Ihrer Freunde auf sich. Wem es für den Sieg nicht ganz reicht, hat auf den Plätzen zwei bis fünf die Aussicht auf eine gemütliche Seilbahnfahrt auf den Solothurner Hausberg inklusive Verpflegung.